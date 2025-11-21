Mamuszban rohant a menyasszony után az örömanya – így mentette meg Tina a tökéletes esküvő pillanatát!

Az örömanyának köszönhetően Tina és Norbi nagy napja minden részletében tökéletesen alakult. Anyai gondoskodása a megható szertartás után sem csökkent: miután az ifjú pár egy aranyszínű limuzinnal érkezett a helyszínre, a Festetics-palota elegáns termeiben folytatták a fotózást. Jellinek Tina itt sem maradt tétlenül. Bár csak szűk körben tartották az esküvőt, a Bors egyedüli sajtóként jelen lehetett, ahol egy igazán kedves jelenetet is megfigyelhetett.

Az örömanya a karcsú alakját kiemelő, csillogó estélyiben jelent meg, amelyhez egy látványos, ám kevésbé kényelmes magassarkút választott. Ettől azonban gyorsan megszabadult, amikor a friss házasokról készültek a felvételek. Így történhetett, hogy a családi realityben is mindig aktív Tina ezúttal puha mamuszban és kényelmes kabátban sietett a lányához, hogy eligazítsa a különleges menyasszonyi ruháját, miközben boldogan pózolt. Tina ezúttal is hozta a rá jellemző energiát: lelkesen irányított, segített és folyton sürgött-forgott a fiatal pár körül.