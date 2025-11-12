RETRO RÁDIÓ

Három napig ünnepelte a magyar énekesnő házassági évfordulóját – Micsoda fotók!

Mesés helyre utazott a férjével. A magyar énekesnő házassági évfordulóját egy csodaszép szigeten ünnepelte.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.12. 14:00
házassági évforduló Bestiák Bedhy Palma de Mallorca

Megadta a módját az ünneplésnek Moór Bernadett, vagy ahogy a közönség ismeri: Bedhy. A Bestiák nevű lánycsapat egykori oszlopos tagja, aki jelenleg a Melody Maker nevű formációt erősíti Palma de Mallorcára utazott a férjével. A magyar énekesnő házassági évfordulóját ünnepelte a spanyol szigeten: három napon át!

Bestiák Bedhy, magyar énekesnő házassági évfordulóját ünnepelte
A magyar énekesnő házassági évfordulóját ünnepelte Palma de Mallorcán (Fotó: Mediaworks)

A magyar énekesnő házassági évfordulóját ünnepelte Palma de Mallorcán – három napon át

Bedhy a Facebook-oldalán posztolt, követőivel közel negyven (!) fotót osztott meg a mesés helyről, amit a felvételek alapján alaposan bejártak. Egészen hihetetlen egyébként, hogy a csinos énekesnő idén a 21. (!) házassági évfordulóját ünnepelte a férjével.

Bedhy, Honey és Bee, azaz a Bestiák és a lánycsapat talán legnagyobb slágere, A reggel túl messze van.

 

