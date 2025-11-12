Három napig ünnepelte a magyar énekesnő házassági évfordulóját – Micsoda fotók!

Megadta a módját az ünneplésnek Moór Bernadett, vagy ahogy a közönség ismeri: Bedhy. A Bestiák nevű lánycsapat egykori oszlopos tagja, aki jelenleg a Melody Maker nevű formációt erősíti Palma de Mallorcára utazott a férjével. A magyar énekesnő házassági évfordulóját ünnepelte a spanyol szigeten: három napon át!

A magyar énekesnő házassági évfordulóját ünnepelte Palma de Mallorcán (Fotó: Mediaworks)

A magyar énekesnő házassági évfordulóját ünnepelte Palma de Mallorcán – három napon át

Bedhy a Facebook-oldalán posztolt, követőivel közel negyven (!) fotót osztott meg a mesés helyről, amit a felvételek alapján alaposan bejártak. Egészen hihetetlen egyébként, hogy a csinos énekesnő idén a 21. (!) házassági évfordulóját ünnepelte a férjével.

Kattints a fotókért az alábbi bejegyzésre!

Bedhy, Honey és Bee, azaz a Bestiák és a lánycsapat talán legnagyobb slágere, A reggel túl messze van.