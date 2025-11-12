Három napig ünnepelte a magyar énekesnő házassági évfordulóját – Micsoda fotók!
Mesés helyre utazott a férjével. A magyar énekesnő házassági évfordulóját egy csodaszép szigeten ünnepelte.
Megadta a módját az ünneplésnek Moór Bernadett, vagy ahogy a közönség ismeri: Bedhy. A Bestiák nevű lánycsapat egykori oszlopos tagja, aki jelenleg a Melody Maker nevű formációt erősíti Palma de Mallorcára utazott a férjével. A magyar énekesnő házassági évfordulóját ünnepelte a spanyol szigeten: három napon át!
A magyar énekesnő házassági évfordulóját ünnepelte Palma de Mallorcán – három napon át
Bedhy a Facebook-oldalán posztolt, követőivel közel negyven (!) fotót osztott meg a mesés helyről, amit a felvételek alapján alaposan bejártak. Egészen hihetetlen egyébként, hogy a csinos énekesnő idén a 21. (!) házassági évfordulóját ünnepelte a férjével.
Kattints a fotókért az alábbi bejegyzésre!
Bedhy, Honey és Bee, azaz a Bestiák és a lánycsapat talán legnagyobb slágere, A reggel túl messze van.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre