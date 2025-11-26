RETRO RÁDIÓ

Simon Cowell megtörte a csendet Liam Payne halálával kapcsolatban

Simon Cowell a One Direction egyik népszerű tagjának tragikus halálával kapcsolatban nyilatkozott.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.26. 14:30
tragédia Liam Payne One Direction

A fiatal tehetség, Liam Payne halála az egész világon sokkolta a rajongókat. Liam 2024 októberében halt meg, miután kiesett egy argentínai hotelszoba erkélyéről. Simon Cowell alapította a One Directiont a 2010-es X Factorban, ami hozzásegítette Liamet a világhírnévhez. A Liam Payne halála körüli ügy még mindig nem zárult le.

alt=Liam Payne halála után egy évvel a One Dirextion alapítója, Simon Cowell megtörten nyilatkozott az utolsó beszélgetésükről
Liam Payne halála után egy évvel a One Dirextion alapítója, Simon Cowell megtörten nyilatkozott az utolsó beszélgetésükről (Fotó: AFP)

Liam Payne halála még egy év után is felfoghatatlan

A One Direction népszerűsége a kezdetektől hatalmas volt, s egészen a 2015-ös feloszlatásukig tarttota sikerük. Világszinten rengeteg rajongó szívét megdobogtatta a fiúbanda, nemcsak a fiúk külsejével, hanem fülbemászó slágereikkel is, pont ezért sokan a Beatleshez hasonlították őket. Egy évvel Liam Payne halála után, a napokban megtörten nyilatkozott a zenei mogul, Simon Cowell a Rolling Stone-nak.

Nemrég beszéltem az anyukájával és az apukájával, és csak azt ismételgették, mennyire büszke volt arra, amit elért. Persze, bárcsak visszaforgathatnám az időt

Ezután Simon kifejtette, hogy a sztár halála előtt egy évvel látta utoljára Liamet , amikor az énekes meglátogatta őt. Simon hangsúlyozta az énekesnek, ügyeljen rá, nehogy a zene tönkretegye az életét. A beszélgetés könnyed és életvidám volt, ezért Simon úgy érezte, a fiatal énekes lelke a helyén van, nem aggódott érte. A zenei producer kiemelte, többen hibáztatják őt a fiatal énekes haláláért, mondván, ha ő nem alapítja meg a fiúcsapatot és egyengeti a zenei karrierjüket, akkor nem történik meg a tragédia. 

Ugyanakkor a tragikus estén Liam szervezetében alkohol, kokain és antidepresszánsok voltak – emlékeztet a The Mirror. 

A Liam halála körüli ügy továbbra sincs elzárva. Argentínában tovább folyik a nyomozás, két embert is vádolnak, Ezequiel Pereyrát és Braian Paizt, mondván: ők adták a drogot az énekesnek. A két drogdíler tagadja a vádakat. Az ítélethirdetés időpontját még nem tűzték ki. A végső halottszemle sem történt meg, mivel a halottkém még várja az argentin hatóságok végső jelentését.

 

