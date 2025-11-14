„Szeretek csúnya lenni!” – meghökkentő kijelentést tett a Hogyan tudnék élni nélküled? színésznője

Felfelé ível a pályája a gyönyörű színésznőnek, aki komolyabbnál komolyabb feladatokat kap. Varga-Járó Sára színházi szerepei mellett filmekben is megcsillantotta tudását, legutóbb a Hogyan tudnék élni nélküled? című rendkívül népszerű magyar moziban láthattuk, de hamarosan újabb filmes bemutatója lesz, Herendi Gábor filmjében.

A Hogyan tudnék élni nélküled? Lilije új moziban lesz látható (Fotó: TV2-Mokka)

Modellként kezdte a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja

Sára nem mindig színészi pályára készült, másban is kipróbálta magát. „Nagyon sok minden akartam lenni. A modellkedés az egy pár éves szakasz volt az életemben. De bepillantást nyertem ebbe a világba is. Volt időszak, amikor ezzel akartam foglalkozni. Az ott felszedett tudásomat tudtam kamatoztatni színészként” – meséli a színésznő.

Felnőttként rájött, hogy nem kell választania a különböző pályák között, színészként bármivé válhat.

A színészi pályát azért szeretem, mert sokféle embert megformálhatok. Kiskoromtól kezdve sosem tudtam eldönteni, mi szeretnék lenni. Mindig vonzott valami. A színészet kicsit ilyen. Minden lehetek. Emberi sorsokat ölthetek magamra

– tette hozzá a Vígszínház művésze.

A szépség sokszor átok is lehet

Azt gondolhatjuk, hogy a szépség csak előny lehet, ellenben a színésznő szeretné megmutatni másik oldalát is. Nem akarja, hogy bekategorizálják, mert úgy érzi, benne sokkal több van a gyönyörű külső mögött.

Nagyon szeretnék a karakterem ellen menni. Nagyon szeretek csúnya lenni. De imádok szexi is lenni. Ez a jó a színészetben. Nem akarom, hogy bekategorizáljanak

– meséli a TV2 Mokka című műsorában Varga-Járó Sára színésznő.

Amit akartam szerep, azt meg is kaptam

Kevés pályakezdő engedheti meg magának, hogy válogasson. Varga-Járó Sára viszont abban a szerencsés helyzetben van, hogy megteheti és nem kell minden munkára igent mondania. De ezt nem azért teszi, mert kényelmes, hanem mert valójában nagyon tudatos. Nincs rá szüksége, hogy minden munkára igent mondjon.

„Ha izgalmas és van benne potenciál, elvállalom. Ha nincs, akkor nem. Megtehetem, hogy válogatok” – állítja magabiztosan a színművész, akinek ráadásul nemsokára filmbemutatója is lesz.