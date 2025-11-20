Az ágyból üzent párjával a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra Renije jellegzetes hosszú hajával és fekete tusvonalas szemével robbant be a köztudatba a széria második évadában, ahol akkori férjével ugyan eleinte úgy tűnt, hogy jó úton haladnak a boldogság felé, később azonban mégis a válás mellett döntöttek.

A tavalyi Házasság első látásra Reni és Brumi számára nem hozott szerelmet, így ma már más oldalán boldog (Mediaworks-archív)

Házasság első látásra Reni újra boldog

Kovács Renáta a közelmúltban a Borsnak adott interjújában mesélt új párjáról, akiről kiderült, hogy korábban már ismerte, de már évek óta nem találkoztak. Reni már egészen az elején úgy nyilatkozott róla, hogy „azt érzi, amit kell”, a kapcsolat pedig azóta láthatóan még tovább komolyodott. A fiatal lány már a műsor előtt is jelentős követőtáborral rendelkezett TikTokon, akiknek száma az elmúlt időszakban csak még tovább nőt. Legfrissebb videójában éppen az ágyból jelentkezett be párjával, akinek társaságában azt kezdte ecsetelgetni, hogy milyen az ő férfiideálja.

„Szeretnék arról beszélni, hogy mi az, ami nagyon tetszik egy férfiban” – kezdi, majd elkezdte sorolni az elvárásait.

Nagyon szeretem, ha egy férfinak szőke haja és barna szeme van, szerintem az nagyon szexi. Nem annyira szeretem, amikor valaki borostás, szerintem az annyira nem adja ki. Viszont szeretem, hogy ha jó nagy darab, tehát jó izmos, legalább 90 kiló körül van.

Ennél a pontnál már sejthető volt, hogy a videó viccből készült, kedvese ugyanis a leírtaknak épp az ellenkezője.

„Amit nagyon nem szeretek, amikor valakinek nagyon világos haja és sötét szeme van, az annyira nem néz ki jól.” Ekkor már Reni párja is közbeszólt:

Szerintem rossz buszra ültél fel.

A turbékoló gerlepár láthatóan nagyon jól szórakozott a prankvideó készítése közben, Reni pedig természetesen megnyugtatta követőit, hogy a felvétel után megpuszilgatta kedvesét, illetve a videó alá is azt írta: „Ő a világon a legeslegszebb.”

Érezte, hogy ez más, mint a többiek

Kovács Reni párjáról elárulta korábban, hogy a Házasság első látásra óta nem volt kapcsolata, most azonban már az első randi után elsőre érezték mindketten, hogy nagyon jól sikerült a találkozó.

Nagyon hasonló értékeket képviselünk, így az első találka tényleg olyan volt, mint egy igazi filmes randi. Aztán egyre sűrűbbek lettek a találkozások

– áradozott Reni.