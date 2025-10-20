RETRO RÁDIÓ

Varga Miklós Joe szakított a feleségével - kitálalt a sztár

Korábban már kétszer elvált. A sztárpár, Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge tavaly házasodott össze, de úgy tűnik, a házasság véget is ért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 08:30
ÉNB Joe szakítás Hrovatin Csenge podcast

Varga Miklós Joe, az ÉNB Joe néven ismert sztár, alig egy évvel azután, hogy kimondták a boldogító igent új feleségével, Hrovatin Csengével, szakításról beszélt a Borsnak. Korábban már kétszer elvált, de nem adta fel a házasság intézményébe vetett hitét. Bár sokáig kérdéses volt, hogy új menyasszonyával oltár elé állnak-e, tavaly nyáron megtörtént az esküvő, ma viszont úgy tűnik, a kapcsolat nem folytatódik.

A sztárpár, Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge tavaly házasodott össze
A sztárpár, Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge tavaly házasodott össze (Fotó: Nikita Nikitin Photography/hot! magazin)

Varga Miklós Joe szakított?

Az elmúlt időszakban a pár nem keltett feltűnést a korábban jellemző szerelmi civódásokkal, és nemrég még az első házassági évfordulójukról posztoltak. Szombat éjszaka ÉNB Joe egy szakításról szóló podcast-videót osztott meg Instagramon, ahol a narrátor arról beszél, hogy egy nő elhagyása esetén a férfi jövőképe összetörik. Joe a videóhoz fűzött szavakban így fogalmazott: 

Sokan kérdeztetek… Sokan írtatok… Nem szeretnénk válaszolni, csak annyi… hogy fogadjátok el, kérdések nélkül. Nekünk sem könnyű, de… Most ezt dobta a gép! Az élet kifürkészhetetlen


Bár nem akarta tovább ragozni a történteket, a Bors megkeresésére reagált. Elmondta, hogy az elmúlt napokban sokan keresték ezzel kapcsolatban, de éppen a kisfiával volt Marbellán, és sem ő, sem Csenge nem szeretne részletesen kommunikálni a témáról. Arra a kérdésre, hogy szakításról van-e szó, így válaszolt: 

Nagyon valószínű, hogy szakításról, igen. Tudom, sokszor voltunk már így, és én ezt nem engedtem el teljesen. Előbb-utóbb biztosan fogunk erről beszélni, de most még nem

Amikor felvetették, hogy talán legközelebb közös képpel jelentkeznek, azt mondta: „Legyen úgy…”

Részletek a Bors cikkében!

 

