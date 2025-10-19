Kelemen Anna tyúknak öltözve, Dér Heni vazelinen csúszott a TV2 műsorában

Épp 15 évvel ezelőtt indult az Ezek megőrültek sikersorozata, a produkciót „a hazai televíziózás eddigi legőrültebb műsoraként” harangozta be a TV2, amelyben „a magyar sztárvilág legjava a lehető legelképesztőbb, legviccesebb fizikai megpróbáltatásokkal kerül szembe.” A formátum ugyan átvett pár elemet innen-onnan, például japán vetélkedőkből, mégis saját fejlesztésként indult és lett népszerű, hiszen könnyed szórakozást ígért, és ezt teljesítette is.

Az Ezek megőrültek szereplői százezreket szórakoztatta a TV2-n

Fotó: TV2

2010 tavaszára már készült egy pilot, majd a műsor első évadját hat héten át forgatták, 90 fős stáb ügyködött a helyszínen. Madártollból 50 kilónyit, iszapból 20 tonnányit, samponból 300 liternyit használtak fel, de 1200 lufi és 1600 tojás is kellett a műsorhoz.

A TV2 nevetséges helyzetbe hozta a celebeket

Az első évadban a Majka és Rákóczi Feri által vezetett műsorban a Jóban Rosszban néhány szereplője és az Irigy Hónaljmirigy pár tagja mellett többek között Kiszel Tündét, Fekete Pákót, Benkő Dánielt és Zámbó Árpyt is láthatta a tévéző az akadálypályákon csetleni-botlani. A celebeket a tévézők néha szeretik kínos helyzetben látni, szeretnek nevetni rajtuk, ebben a műsorban pedig bőven volt mókás, szürreális helyzet.

Kelemen Anna is idétlenkedett az Ezek megőrültekben

Fotó: TV2

Nem volt igazán nehéz dolgunk a sztárokkal, de az ő szerepük ugyanakkor igen fontos, 80-90 százalékban a castingtól függ minden reality sikere. A résztvevőket nem lehet átverni, nem is tettük. A meghívott celeb rosszkedvű lesz, ha a helyszínen látja, hogy mást kell csinálnia, mint amiben megegyeztünk: ha úgy érzi, átverjük, az nem segít rajtunk. Mindenkinek személyesen megmutattam a pilotot, elmondtam, nagyjából mi lesz a feladata, kikkel lesz egy csapatban. Páran azt mondták, hogy ehhez nincs kedvük, őket el kellett engednünk

– ezt még Ökrös Gergely producer nyilatkozta indulás után.

A nézők mindig jól szórakoztak, néha a celebek is

Fotó: TV2

Többen megkapták ezt a game-show-t, így Kasza Tibi, Cooky, Majka, Till Attila, Rákóczi Ferenc, de még Fekete Pákó is vezette ezt a vetélkedőt. Az első évadot a Sárga majmok, a másodikat a Zöld pandák, a harmadikat a Kék szúnyogok, a negyediket Neon pávák nyerték, a nézők önfeledt nevetése közben. Alább pár videóval emlékezünk a vicces pillanatokra.