Kelemen Anna tyúknak öltözve, Dér Heni vazelinen csúszott a TV2 műsorában
A TV2 Ezek megőrültek! címmel indított új game-show-t 2010. október 18-án, amelyben celebek hajtottak végre különféle ügyességi feladatokat: volt, hogy sárban kell csúszkálniuk, máskor áramütés érte őket, ha nem jól teljesítettek. Vidám „celebszívató” vetélkedő lett, videókkal emlékezünk a 15 évvel ezelőtt indult TV2-es műsorra.
Épp 15 évvel ezelőtt indult az Ezek megőrültek sikersorozata, a produkciót „a hazai televíziózás eddigi legőrültebb műsoraként” harangozta be a TV2, amelyben „a magyar sztárvilág legjava a lehető legelképesztőbb, legviccesebb fizikai megpróbáltatásokkal kerül szembe.” A formátum ugyan átvett pár elemet innen-onnan, például japán vetélkedőkből, mégis saját fejlesztésként indult és lett népszerű, hiszen könnyed szórakozást ígért, és ezt teljesítette is.
2010 tavaszára már készült egy pilot, majd a műsor első évadját hat héten át forgatták, 90 fős stáb ügyködött a helyszínen. Madártollból 50 kilónyit, iszapból 20 tonnányit, samponból 300 liternyit használtak fel, de 1200 lufi és 1600 tojás is kellett a műsorhoz.
A TV2 nevetséges helyzetbe hozta a celebeket
Az első évadban a Majka és Rákóczi Feri által vezetett műsorban a Jóban Rosszban néhány szereplője és az Irigy Hónaljmirigy pár tagja mellett többek között Kiszel Tündét, Fekete Pákót, Benkő Dánielt és Zámbó Árpyt is láthatta a tévéző az akadálypályákon csetleni-botlani. A celebeket a tévézők néha szeretik kínos helyzetben látni, szeretnek nevetni rajtuk, ebben a műsorban pedig bőven volt mókás, szürreális helyzet.
Nem volt igazán nehéz dolgunk a sztárokkal, de az ő szerepük ugyanakkor igen fontos, 80-90 százalékban a castingtól függ minden reality sikere. A résztvevőket nem lehet átverni, nem is tettük. A meghívott celeb rosszkedvű lesz, ha a helyszínen látja, hogy mást kell csinálnia, mint amiben megegyeztünk: ha úgy érzi, átverjük, az nem segít rajtunk. Mindenkinek személyesen megmutattam a pilotot, elmondtam, nagyjából mi lesz a feladata, kikkel lesz egy csapatban. Páran azt mondták, hogy ehhez nincs kedvük, őket el kellett engednünk
– ezt még Ökrös Gergely producer nyilatkozta indulás után.
Többen megkapták ezt a game-show-t, így Kasza Tibi, Cooky, Majka, Till Attila, Rákóczi Ferenc, de még Fekete Pákó is vezette ezt a vetélkedőt. Az első évadot a Sárga majmok, a másodikat a Zöld pandák, a harmadikat a Kék szúnyogok, a negyediket Neon pávák nyerték, a nézők önfeledt nevetése közben. Alább pár videóval emlékezünk a vicces pillanatokra.
Az első évad pár vidám jelenete, többen kerülnek kellemetlen helyzetbe, többen vazelinen csúsznak:
Hargitai Bea és Pápai Joci is mókás helyzetekben kerültek:
Itt Kelemen Anna tyúkként esett-kelt, remekül szórakozott rajta mindenki:
Ha pedig Bódi Sylvit és Zámbó Árpyt nézné meg nyuszifüllel, akkor ezzel a videóval nosztalgiázhat:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre