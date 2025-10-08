„Összetörtem” – Nacsa Olivér felesége szívszorító vallomást tett

Az előadóművész és felesége tavaly áprilisban mondták ki a boldogító igent. Életüket a nyilvánosságtól elrejtve élik, olykor-olykor láthatunk tőlük bejegyzéseket, amelyek betekintést nyújtanak a mindennapjaikba. A velük történt veszteségről egészen idáig hallgattak, Tripolszky Anna most viszont megtörte a csendet, legújabb podcast műsorában.

Nacsa Olivér és Tripolszky Anna elvesztették babájukat (Fotó: Szabolcs László)

Tripolszky Anna podcast műsorában beszélt a tragédiáról

A humorista és műsorvezető felesége életét egy szörnyű tragédia árnyékolta be. Teljesen összetörték őket a történtek:

Amikor pár hónappal ezelőtt megtudtam, hogy a várva várt terhességem méhen kívüli, akkor összetörtem

– mesélte a műsorvezető.

A tragédia feldolgozására Anna elindította saját műsorát, amelyben a szülővé válás rögös útjáról beszélget vendégeivel. Nem szeretett volna tovább hallgatni, úgy hiszi, a megosztott történetek gyógyítanak.

„Ebből a traumából születhetett meg a Később Érkezem. Az a podcast, amely azokhoz szól, akik a szülővé válás nehéz, de csodákkal teli útját járják.”

A pár régóta szeretett volna már gyereket. Anna már gyermekkora óta tudta, hogy anya szeretne lenni. Kiskorában rendszerint babáival játszott és édesanyját utánozta.

Az anyaságról álmodozó műsorvezető életveszélyes körülmények között került kórházba:

Bekerültem a kórházba és mondták, hogy a terhességem méhen kívüli. Tíz perc múlva műteni kellett, mert életveszélyes állapotban voltam. Nem érdekelt velem mi lesz csak, hogy ez mit jelent a babára nézve. Lehet-e még gyerekem?

A műsor címe „Később érkezem” azokra az álmokra utal, amelyek csak később érnek el hozzánk. „Ez a csatorna azoknak szól, akik hisznek abban, hogy a csoda néha csak később érkezik.” – mondta Anna. A podcast nem csak az ő számára segítség megbirkózni a gyásszal, segítséget nyújt mindazoknak, akik hasonló veszteségen mennek keresztül. A sorozat tizenhat epizódon keresztül hivatott boncolgatni az anyává és a szülővé válás összetett kérdését.

A műsorvezető úgy gondolja, hogy minden történésnek oka van az életben, semmi sem történik véletlenül:

Ha nem érkezik valaki az okkal van, később érkezik, hiszen a lélek nem siet

– hangzik el a podcast műsorban.