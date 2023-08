Nacsa Olivér szerelmesebb, mint valaha

"A legszebb nap az évben. Születésnapja van. Aki miatt nap mint nap jobb emberré válok, aki mindent megváltoztatott, amit előtte érzésekről gondoltam. Szerelmem, társam, cinkosom. Az életem!" - írta Nacsa Olivér egy friss Instagram story-ban csütörtökön, Tripolszky Annának, a szerelmének, és immár gyűrűs menyasszonyának.

Két házasság

A Karinthy-gyűrűs humoristára nem jellemző ez a fajta kitárulkozás, ezért joggal lehet azt gondolni, hogy harmadszor tényleg rátalált az igaz szerelemre, és most már révbe ért. Nacsa Olivér eddig kétszer nősült, az első felesége Zsuzsa volt, akivel a fiatal nő munkája miatt távkapcsolatban éltek, a házasságuknak egy év alatt vége is lett. A második hivatalos kapcsolata Somossy Barbara műsorvezetővel volt, és bár nagy szerelemnek indult, nem tartott sokáig, ennek a frigynek is mindössze egy év adatott.

Most minden más

A harmadik nagy szerelem Annával azonban egészen másnak tűnik. Olivér sokkal óvatosabb, amit jól mutat, hogy nem kapkod úgy mint eddig, másfél év együttjárás után kérte csak meg a szerelme kezét, egy romantikus olaszországi utazás alkalmával. A csinos jegyesét nem mutatta be azonnal a nyilvánosságnak, hosszú hónapok teltek el, mire kiposztolta az első közös képüket, és hivatalosan is megerősítette, hogy foglalt a szíve. A humorista az érzelmeiről sem beszélt eddig, most viszont látványos változáson ment keresztül: bátran kimondja és leírja, hogy milyen lángoló szerelemmel szereti Annát.

Hamarosan esküvő?

Nacsa Olivér követői természetesen már most azt találgatják, hogy mikor vezeti végre oltár elé a kedvesét, erről azonban még nincsenek hírek. A szerelmes híresség bejegyzései azonban arról árulkodnak, hogy ez a dolog valamikor a közeljövőben meg fog történni.