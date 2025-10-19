RETRO RÁDIÓ

Sztárban Sztár: tőle búcsúzott el a közönség - MÁZS-nak potyogtak a könnyei

Megszületett a döntést. Mutatjuk, ki esett ki a Sztárban Sztár All Stars e heti adásában!

sztárban sztár Sztárban Sztár All Stars kieső

A TV2 Sztárban Sztár All Stars 7. élő show-ja véget ért. Hihetetlenül szoros volt a verseny, de meg van a végeredmény.

Mutatjuk, ki esett ki a Sztárban Sztár All Stars e heti adásában!

Ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője


A nézők szavazatai alapján Vastag Csabának kellett elbúcsúznia. A nézők megmentették Mészár Árpád Zsoltot. MÁZS teljesen összeomlott, mert Vastag Csaba esett ki, nem pedig ő.

 

 

