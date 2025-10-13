Sümegi Eszter: „Imádkozom, mielőtt színpadra lépek"

A Kossuth-díjas művész tehetsége egészen korán megmutatkozott. Sümegi Eszter pályája elején mégis sok akadállyal szembesült. Munkáról, kihívásokról, a család összetartó erejéről nyilatkozott a hot! magazinnak.

Sümegi Eszter Verdi Aidajának címszerepében (Fotó: Nagy Attila / Magyar Állami Operaház)

Sümegi Eszter: „Senki nem gratulált”

– Mohácsi lány vagy, és már négyévesen énekeltél a helyi református templomban.

– A nagypapa az egyház gondnoka volt, így még közelebb voltunk a hithez, a templomhoz, mint más családok. Nálunk mindenki énekelt, az édesanyám, a nővérem, a bátyám is.

– Jómódú volt a családod?

– Voltak földjeink, állataink, de mindenki dolgozott közülünk. Kapáltunk, szedtük a gyümölcsöt. Aztán elvettek mindent; később a szüleim mutatták, hogy ahol most lakótelep van, ott is a mi földünk volt. Egyedül egy tanya maradt meg, gyümölcsfákkal.

– Gondolom, ének-zene tagozatos iskolába jártál.

– Dehogy! A Szabadság utcai általános iskolába írattak be, sokác, szerb, magyar, cigány gyerekek közé. Nagyon jó tanáraink voltak. Énekversenyeken indultam, otthon megvannak az oklevelek. Pécsre kerültem aztán zenei középiskolába. A zene, az irodalom, a történelem, a művészettörténet érdekelt, a reál tárgyakról lövésem sem volt.

– Mikor derült ki, hogy operai a hangod?

– A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola pécsi kihelyezett tagozatára jártam, tanár szakra, és a későbbi férjem, aki már elsős koromban udvarolt, családi kapcsolatok révén elvitt Bokor Jutta tanárnőhöz. Ő meghallgatott, és azt mondta, hogy opera-énekesnő lehetnék. Elvégeztem a főiskolát, és felvételiztem a Zeneakadémiára. Másfél évig sajnos rossz irányba tartott a hangom, a tanárommal nem találtunk egymásra. Minden megváltozott, amikor átmehettem Ónody Mártához, aki az alapoktól tanított meg mindent. Nem elég csak elénekelni egy dalt, egy áriát, egy szerepet – a fizikai, szellemi, lelki, érzelmi állapotnak ugyanannyi a szerepe. Időközben egy évet ki is kellett hagynom, amikor megszületett a kislányom; azt az időt csak vele töltöttem.

– Változott az anyaságtól a hangod?

– Sokkal szebb, fényesebb lett.

Titokzatos változások mennek végbe ilyenkor egy nő lelkében, testében.

– Hihetetlen, hogy mit értetek el ketten a tanárnőddel: a végzés évében nyerted meg a Pavarotti énekversenyt. Gratuláltak nektek a szakmabeliek?