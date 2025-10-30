„Nem vagyok egy szőke nő” – Mi lett vele? Így él most a gyönyörű Rábaközi Andrea

A 80-as évek ismert topmodellje, Rábaközi Andrea elmondása szerint fiús kislány volt, a babázás, a hercegnős játék egyáltalán nem vonzotta. „Nem fociztam, de fiúkkal bandáztam, pingpongoztam, tollasoztam” – emlékezett. Nem akart lánygyereket soha, fiúkról álmodozott, végül két fia lett.

Rábaközi Andrea gyerekei kivétel nélkül fiúk lettek (Fotó: Bors)

A fiúkkal heti egyszer találkoznak, akkor nála ebédelnek. „Igényt tartok rájuk, de húsz év fölötti fiúkról beszélgetünk, minden perc öröm, amit rám szánnak, hiszen van elég tennivalójuk” – mesélte.

Rábaközi Andrea más pályára készült

Ma úgy látja, hogy a modellkedést ráerőltették, amikor szakácstanuló volt. Próbafotózásra hívták többször, végül belement, hátha akkor békén hagyják: de 1986-ban ő lett az év felfedezettje, utána már nem kérdezte tőle senki, hogy akarja-e vagy sem ezt a pályát.

Sok külföldi útja volt, de közben nem bízott annyira magában. „Nem szeretem a megmérettetéseket, soha semmilyen versenyen nem vettem részt. Ez a kudarctól való félelem volt, nem akartam kitenni magam a kudarcoknak.”

Amit itthon elértem, annak örülök, de nem akartam volna ezt máshol, más kultúrában csinálni

„Bezárják egymást a mosdóba a lányok, hogy ne érjen oda a másik a castingra... Csúnya dolgokat tudnak csinálni egymással a nők” – vélekedett.

Rábaközi Andrea modellként nem szerette a külsejét

„Nem szerettem a külsőmet, de a szakmának erre volt szüksége. Kompromisszumot kötöttem, jól jártam. De belül én nem vagyok az az igazi Barbie-csaj, nem vagyok egy szőke nő” – vallotta a Ridikülben.

Rábaközi Andrea 58 éves, elégedett a karrierjével (Fotó: Végh István)

Rábaközi Andrea szerint ilyen a világ: aki szőke, sötét hajat akar, aki sovány, dúsabb idomokat, „a nőknél nincs bolondabb”, ahogy ő szokta mondani. Többen jelezték már felé, de ő is tudja, hogy fiúpárti, általában a férfiaknak ad igazat vitás helyzetben.

Rábaközi Andrea gyerekei felnőttek

„Könnyedebben veszek már több mindent, mivel a fiúk már felnőttek” – vélekedett. Következetes szülőnek tartja magát, de nem tudja, hogy jól csinálta-e anyai teendőit. Bízik benne, hogy majd kap ilyen visszajelzést: fontos kibeszélni mindent, vélekedett.