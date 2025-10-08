Fájdalmas időszak: beteg édasanyja miatt költözött vidékre Pitti Katalin

A pandémia alatt bezártak a színházak, megszűntek a fellépések, Pitti Katalin, akit Vavra Bence is alakított a Sztárban Sztárban, ezzel egy időben magánéleti nehézséggel is szembesült: beteg édesanyja a nap 24 órájában ápolásra szorult, ezért elköltözött Litérre, hogy vele lehessen addig, ameddig csak lehetővé teszi az állapota.

Pitti Katalin édesanyja három éve történt sajnálatos elvesztése után elmesélte milyen betegségben is szenvedett (Fotó: MTVA)

Édesanyja betegsége megpecsételte Pitti Katalin sorsát

Vesebeteg volt, és egy nap eldöntötte, hogy elég volt a kezelésekből. Odaköltöztem hozzá, állandóan lestem, mire vágyik. Azt hiszem, örült, hogy ott voltam vele. Akármilyen fájó, mégis szép búcsú volt

– idézte fel Pitti Katalin, aki édesanyja elvesztése után úgy döntött, hogy véglegesen áthelyezi lakóhelyét a Veszprém vármegyei településre. Mint mondta, a nehézségek életünk velejárói, és még a legnagyobb sorscsapások is együtt járhatnak valami széppel.

Pitti Katalin előadás előtti rutinjáról is beszámolt

Vallom, hogy a lelkünket ünneplőbe kell öltöztetni, ha emberek közé megyünk. A művészektől mindig várunk valamit, egy katartikus élményt, amely feltölt bennünket, és akár később felidézve is jó érzéssel tölt el. Sokszor imádkozom színpadra lépés előtt azért, hogy jó arányérzékkel adhassak a közönségnek, hogy se túl sok, se túl kevés ne legyek

– tette hozzá Pitti Katalin, aki a költözés óta kevesebb időt tölt a fővárosban, de rendszeresen előad és tanítja is a jövő operatehetségeit.

Pitti Katalin és lánya között nem volt felhőtlen a kapcsolat (Fotó: Hot archív)

A művésznő a Duna TV Családi Kör című műsorában szerepelt és mesélte el a költözés okát és édesanyja elvesztése előtti időszakot. Pitti Katalin a nehézségek ellenére nem tört össze és folytatja nagyszerű munkáját, amiért a közönség is rendkívül hálás.