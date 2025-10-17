Novodomszky Éva családi tragédiájáról vallott

A csinos műsorvezető elárulta: 11 éves korára elveszítette a család férfi tagjait, négyen maradtak nők – de így is összetartó családban nőtt fel. Novodomszky Éva két fiú édesanyja, és mint mesélte, még a macska és a kutyák is hímek a családban.

Novodomszky Éva két fiút nevel (Fotó: MTVA)

Novodomszky Éva műsorvezető két fiú édesanyja, de gyerekkorában nők között nőtt fel. „Úgy alakult, hogy a családunk férfi tagjait igen hamar elveszítettük. Tizenegy éves voltam, amikor meghalt édesapám, nyolcéves, amikor nagyapán elhunyt, a dédapámat pedig nem is ismertem. Maradtunk négyen, nem egy háztartásban: a dédnagymamám, nagymamám, anyukám és én” – nyilatkozta.

„Nagyon sok időt töltöttünk együtt minden hétvégén a dédinél. És ami kimondottan jó volt ebben, az a fajta összetartás – annak ellenére, hogy nincs férfi a családban –, hogy mi mindent megpróbáltunk megoldani” – mesélte. Mindenki rugalmas, talpraesett volt, a legtöbb munkát elvégezték, maguk festették a falat, tapétáztak, ha kellett.

Novodomszky Éva gyerekei hasonlítanak külsőleg

„Annyira férfiuralom van körülöttem, hogy nem elég, hogy fiú gyermekeim születtek, de a macskám is fiú, és a kutyáim is. Egy időben arra gondoltam, hogy lehetne egy szuka kutya, aztán így alakult, ezzel megbékéltem. De vannak barátnőim, akik tudják ezt ellensúlyozni” – mondta a műsorvezető.

Az anya-fia féltés, védelmezés, kapcsolat szerinte különösen szép, és most, hogy már nagyobbak a fiai, már sokkal jobban figyelnek arra, hogy mi a jó az édesanyjuknak. Nagyon sokat beszélgetnek, a srácok is nyitottak erre. „Vannak helyzetek, amikor lepattan róluk a véleményem, a tanácsom, máskor meg kifejezetten igénylik ezeket” – mesélte.

A műsorvezető igazi fiús anyuka (Fotó: Novodomszky Éva Instagram-oldala)

Kislányként sejtette, hogy majd fiús anya lesz, nem lepődött meg azon, hogy így lett. Cristianónál hamar kiderült, hogy fiú lesz, Marcónál jóval később derült ki a neme. Amikor ránézett szülés után, pont ugyanaz a kép fogadta, mint amikor a bátya született, annyira hasonlítottak. Szerinte az első gyerek türelmesebb, érzékenyebbnek látszó, Marco meg hangosabb, mint a testvére. Vonásaikban inkább rá hasonlítanak, de a szemük, hajuk színe, a kreol bőr inkább az apjuk génjeiből jön.