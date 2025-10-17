Novodomszky Éva családi tragédiájáról vallott
A műsorvezető korábban elveszítette férfi családtagjait. Novodomszky Éva fiatalkori tragédiájáról mesélt.
A csinos műsorvezető elárulta: 11 éves korára elveszítette a család férfi tagjait, négyen maradtak nők – de így is összetartó családban nőtt fel. Novodomszky Éva két fiú édesanyja, és mint mesélte, még a macska és a kutyák is hímek a családban.
Novodomszky Éva műsorvezető két fiú édesanyja, de gyerekkorában nők között nőtt fel. „Úgy alakult, hogy a családunk férfi tagjait igen hamar elveszítettük. Tizenegy éves voltam, amikor meghalt édesapám, nyolcéves, amikor nagyapán elhunyt, a dédapámat pedig nem is ismertem. Maradtunk négyen, nem egy háztartásban: a dédnagymamám, nagymamám, anyukám és én” – nyilatkozta.
„Nagyon sok időt töltöttünk együtt minden hétvégén a dédinél. És ami kimondottan jó volt ebben, az a fajta összetartás – annak ellenére, hogy nincs férfi a családban –, hogy mi mindent megpróbáltunk megoldani” – mesélte. Mindenki rugalmas, talpraesett volt, a legtöbb munkát elvégezték, maguk festették a falat, tapétáztak, ha kellett.
Novodomszky Éva gyerekei hasonlítanak külsőleg
„Annyira férfiuralom van körülöttem, hogy nem elég, hogy fiú gyermekeim születtek, de a macskám is fiú, és a kutyáim is. Egy időben arra gondoltam, hogy lehetne egy szuka kutya, aztán így alakult, ezzel megbékéltem. De vannak barátnőim, akik tudják ezt ellensúlyozni” – mondta a műsorvezető.
Az anya-fia féltés, védelmezés, kapcsolat szerinte különösen szép, és most, hogy már nagyobbak a fiai, már sokkal jobban figyelnek arra, hogy mi a jó az édesanyjuknak. Nagyon sokat beszélgetnek, a srácok is nyitottak erre. „Vannak helyzetek, amikor lepattan róluk a véleményem, a tanácsom, máskor meg kifejezetten igénylik ezeket” – mesélte.
Kislányként sejtette, hogy majd fiús anya lesz, nem lepődött meg azon, hogy így lett. Cristianónál hamar kiderült, hogy fiú lesz, Marcónál jóval később derült ki a neme. Amikor ránézett szülés után, pont ugyanaz a kép fogadta, mint amikor a bátya született, annyira hasonlítottak. Szerinte az első gyerek türelmesebb, érzékenyebbnek látszó, Marco meg hangosabb, mint a testvére. Vonásaikban inkább rá hasonlítanak, de a szemük, hajuk színe, a kreol bőr inkább az apjuk génjeiből jön.
Hamar visszament dolgozni
Arról is beszélt Novodomszky Éva a Ridikül podcastjében, hogy hamar visszatért a munkába a szülés után. „Nem lehetett sokáig otthon maradni. Fél évet voltam csak otthon, amikor Cristiano megszületett. Salvónak akkor még nem volt munkája, külföldiként akkor még nem sikerült megtalálnia önmagát.”
Szerencsére visszatérése után napi négy órában, kellemes beosztásban dolgozhatott. Volt férje, Salvo akkor sokat volt otthon, és jól állt neki ez a szerep, Éva szerint a pici babákkal nagyon jól elvolt. „Egy húron pendült a babákkal, jól is állt neki. Piszkosul tudott pelenkázni” – emlékezett a tévés, aki nyolc éve vált el olasz férjétől.
