A budapesti belvárosban sétálgatott Nena – videó

Negyven évvel első budapesti koncertje után visszatért a fővárosba Nena, a 99 Luftballons előadója. A német popsztár egy könnyű, kapucnis kabátban sétált, lelkesen jelentette a videójában, hogy Budapesten lép fel. Bárki összefuthatott vele, aki arrafelé járt: a Szabadság hídon is felbukkant, többek között.

Nena több mint 25 millió albumot adott el világszerte, így az egyik legnépszerűbb német énekesnő

Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Nena 1983-ban robbant be a 99 Luftballons című dallal, amely német nyelven lett hamar sikeres több országban, így az USA-ban és Japánban. 1984-ben már angolul is hallgatták sokan, úgyhogy 1985-ben, amikor először Magyarországon járt, nemzetközi hírű popsztárnak számított, nem nagyon volt akkoriban Bravo magazin nélküle.

Az akkori koncertbelépőt egy rajongója feltette a netre, Nena pedig megosztotta a fotót.

Nena egy tévéműsorban lett ismert

Az újhullámos Nena zenekar 1981-ben alakult, amikor az énekesnő a dobossal, Rolf Brendellel Nyugat-Berlinbe költözött. Ottani zenészekkel alapították meg a bandát, amely később nagy sikereket ért el. 1982 augusztusában a kislemezen is megjelenő Nur geträumt című dalt előadták a német televízióban, ezzel ismertek lettek Németországban. A kislemez a német slágerlistán a 2. helyre jutott, hat héten át tartotta magát, de és az osztrák, belga, holland és svájci slágerlistákon is felbukkant.

Nena és a 99 Luftballons

A nagy siker a 99 Luftballons volt, gyakorlatilag világsláger lett. A hidegháború ellen tiltakozó dal volt, amelyet Nena és zenekara szerzett 1983-ban. Az eredeti, német dalszövegű számot később angol nyelven újra felvették, 99 Red Balloons néven.

Ez a dal a német zeneipar egyik legsikeresebb terméke szerte a világon.

Az énekesnőnek öt gyereke született, de első szülése során komplikációk léptek fel, egy időre leállt az édesanya szíve is. A baba fogyatékkal született, 11 hónapos korában meghalt. Nena később ikreket szült, akik többször felléptek vele.