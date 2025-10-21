RETRO RÁDIÓ

A budapesti belvárosban sétálgatott Nena – videó

A német popsztár október 20-án megérkezett a magyar fővárosba. Nena negyven évvel első koncertje után tér vissza hazai színpadra, előtte körülnézett Budapesten, és egy magyar rajongó által feltett régi belépőt is feltett a közösségi oldalaira.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 14:45
Módosítva: 2025.10.21. 15:07
Nena német énekesnő koncert

Negyven évvel első budapesti koncertje után visszatért a fővárosba Nena, a 99 Luftballons előadója. A német popsztár egy könnyű, kapucnis kabátban sétált, lelkesen jelentette a videójában, hogy Budapesten lép fel. Bárki összefuthatott vele, aki arrafelé járt: a Szabadság hídon is felbukkant, többek között.

nena
Nena több mint 25 millió albumot adott el világszerte, így az egyik legnépszerűbb német énekesnő 
Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Nena 1983-ban robbant be a 99 Luftballons című dallal, amely német nyelven lett hamar sikeres több országban, így az USA-ban és Japánban. 1984-ben már angolul is hallgatták sokan, úgyhogy 1985-ben, amikor először Magyarországon járt, nemzetközi hírű popsztárnak számított, nem nagyon volt akkoriban Bravo magazin nélküle. 

Az akkori koncertbelépőt egy rajongója feltette a netre, Nena pedig megosztotta a fotót.

Nena egy tévéműsorban lett ismert 

Az újhullámos Nena zenekar 1981-ben alakult, amikor az énekesnő a dobossal, Rolf Brendellel Nyugat-Berlinbe költözött. Ottani zenészekkel alapították meg a bandát, amely később nagy sikereket ért el. 1982 augusztusában a kislemezen is megjelenő Nur geträumt című dalt előadták a német televízióban, ezzel ismertek lettek Németországban. A kislemez a német slágerlistán a 2. helyre jutott, hat héten át tartotta magát, de és az osztrák, belga, holland és svájci slágerlistákon is felbukkant.

Nena és a 99 Luftballons 

A nagy siker a 99 Luftballons volt, gyakorlatilag világsláger lett. A hidegháború ellen tiltakozó dal volt, amelyet Nena és zenekara szerzett 1983-ban. Az eredeti, német dalszövegű számot később angol nyelven újra felvették, 99 Red Balloons néven. 

Ez a dal a német zeneipar egyik legsikeresebb terméke szerte a világon. 

Az énekesnőnek öt gyereke született, de első szülése során komplikációk léptek fel, egy időre leállt az édesanya szíve is. A baba fogyatékkal született, 11 hónapos korában meghalt. Nena később ikreket szült, akik többször felléptek vele. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu