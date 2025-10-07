Óriási a boldogság: nagymama lett a magyarok kedvenc színésznője

Egy műsorban tudatta az örömteli hírt a sztár.
Nemrégiben új fejezet kezdődött Michelle Pfeiffer életében, ugyanis a 67 éves hollywoodi színésznő a napokban bejelentette, hogy nagymama lett.
A háromszoros Oscar-jelölt sztár nemrégiben egy podcastműsornak volt a vendége, ahol beszélt arról, milyen hatással volt rá az unokája születése – de arra is kitértek, hogyan formálta át ez az élmény a munkához való viszonyát.
Eddig nem beszéltem erről, de ez tényleg mennyei élmény. Egyszerűen hihetetlen
– árulta el meghatottan Michelle Pfeiffer a műsorvezetőknek, Jason Batemannek, Sean Hayesnek és Will Arnettnek a Smartless című podcastban.
A színésznőnek két gyermeke van, Claudia Rose – akit örökbe fogadott – és John Henry. Azt egyelőre nem tudni, hogy melyikük ajándékozta meg unokával Michelle Pfeiffert.
„Ha tudtam volna, hogy milyen érzés lesz nagymamának lenni, talán nem vállalok el ennyi munkát mostanában” – mondta nevetve a színésznő, majd hozzátette:
De minden projektet imádok, és nagyon hálás vagyok értük.
A színésznő jelenleg több izgalmas produkción is dolgozik: szerepel a Paramount+ új sorozatában, a Yellowstone spin-offjaként készülő The Madisonban, valamint egy karácsonyi vígjátékban, az Oh. What. Funban. Emellett Rufi Thorpe Margo’s Got Money Troubles című regényének tévéadaptációjában is látható lesz.
„Imádok színészkedni – talán most még jobban, mint valaha. Ma már sokkal nyugodtabban, felszabadultabban tudok a munkára koncentrálni” – mesélte a színésznő.
A beszélgetés során Michelle Pfeiffer arról is mesélt, hogy az évek során megtanulta jobban beosztani az idejét. Ma már tudatosan figyel rá, hogy ne vállalja túl magát.
Mindig szerettem a kihívásokat, és abban találtam erőt, hogy belevágok, még ha néha el is bukom. De most már máshol vannak a prioritásaim. Nincs időm és kedvem annyira mélyre merülni munkában, vagy hosszú időre eltűnni a forgatások miatt
- idézi a színésznő szavait a Life.hu.
