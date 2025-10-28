Gyász: elhunyt a legendás magyar rádiós
Elhunyt Komjáthy György, a magyar rádiózás egyik legnagyobb alakja. A legendás műsorvezető 91 éves volt.
91 éves korában elhunyt Komjáthy György, a magyar rádiózás megkerülhetetlen alakja.
Búcsú a magyar rádiózás egyik legnagyobbjától, elhunyt Komjáthy György
Komjáthy György több generáció számára képviselte a rádiózás klasszikus hangját és stílusát. A Retro Rádió közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt a hallgatókkal.
Megható üzenettel búcsúztak tőle kollégái:
Elhunyt Komjáthy György. A magyar rádiózás megkerülhetetlen legendája 91 éves volt. Legyen neki könnyű a föld! Osztozunk a család fájdalmában
- írta a Retro Rádió a Facebook oldalán.
A kommentek között több százan írták le, mennyire sajnálják a legenda elvesztését, és kifejezték részvétüket a magyar rádiózás egyik legnagyobb alakjának hozzátartozóinak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre