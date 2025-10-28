Gyász: elhunyt a legendás magyar rádiós

91 éves korában elhunyt Komjáthy György, a magyar rádiózás megkerülhetetlen alakja.

Elhunyt Komjáthy György, a magyar rádiózás legendája Fotó: Pexels

Búcsú a magyar rádiózás egyik legnagyobbjától, elhunyt Komjáthy György

Komjáthy György több generáció számára képviselte a rádiózás klasszikus hangját és stílusát. A Retro Rádió közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt a hallgatókkal.

Megható üzenettel búcsúztak tőle kollégái:

Elhunyt Komjáthy György. A magyar rádiózás megkerülhetetlen legendája 91 éves volt. Legyen neki könnyű a föld! Osztozunk a család fájdalmában

- írta a Retro Rádió a Facebook oldalán.

A kommentek között több százan írták le, mennyire sajnálják a legenda elvesztését, és kifejezték részvétüket a magyar rádiózás egyik legnagyobb alakjának hozzátartozóinak.