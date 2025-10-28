RETRO RÁDIÓ

Gyász: elhunyt a legendás magyar rádiós

Elhunyt Komjáthy György, a magyar rádiózás egyik legnagyobb alakja. A legendás műsorvezető 91 éves volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 20:35
Retro Rádió rádió legenda Komjáthy György gyász

91 éves korában elhunyt Komjáthy György, a magyar rádiózás megkerülhetetlen alakja.

Elhunyt Komjáthy György, a magyar rádiózás legendája
Elhunyt Komjáthy György, a magyar rádiózás legendája Fotó: Pexels

Búcsú a magyar rádiózás egyik legnagyobbjától, elhunyt Komjáthy György

Komjáthy György több generáció számára képviselte a rádiózás klasszikus hangját és stílusát. A Retro Rádió közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt a hallgatókkal.

Megható üzenettel búcsúztak tőle kollégái:

Elhunyt Komjáthy György. A magyar rádiózás megkerülhetetlen legendája 91 éves volt. Legyen neki könnyű a föld! Osztozunk a család fájdalmában

- írta a Retro Rádió a Facebook oldalán.

A kommentek között több százan írták le, mennyire sajnálják a legenda elvesztését, és kifejezték részvétüket a magyar rádiózás egyik legnagyobb alakjának hozzátartozóinak.

 

