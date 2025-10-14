Bikinis képen mutatja meg csodás alakját a Kísértés sztárja

Farkas Brigi a Kísértés egyik leghíresebb szereplője. A gyönyörű közszereplő a nyáron párjával Dubajba látogatott. A nyaralás alatt rengetek elképesztő kép készült, a vonzó pár a medence partján és egy jet-skiben ülve mutatták meg, hogy kell dubajozni.

A Kísértés sztárja és párja Dubajban töltötték a nyarat Fotó: Farkas Brigi / Bors

Kísértés Brigi búcsúzik a nyártól

A csodaszép celeb káprázatos képpel zárja le a dubaji vakációt és a nyarat. Brigi egy felhőkarcoló medencéjének szélén ülve mutatja meg gyönyörű alakját. Az apró bikini nem sokat takar a bombázó testéből. A celeb mögött meghúzódik Dubaj elképesztő panorámája. A Perzsa-öböl partján fekvő város egyedi mesterséges szigetei és a Burj Al Arab szálloda is kitűnően látható a medencéből.

Briginek is nagyon tetszett a látvány, Instagram-oldalán a kilátást dicsérve emlékezett vissza a vakációjára.