„Épp olyan ünnep volt, mint a húsvét” – Ő maga Amerika: Király Viktor gyerekkora óta ünnepli a halloweent

„Amerikai gyerekként a halloween nekem épp olyan ünnep volt, mint a hálaadás, a karácsony, a húsvét, épp akkora figyelmet kapott. Gyerekkorunkban ez nagy dolog volt, minden évben beöltöztünk, becsöngettünk mindenhova és mondtuk, hogy«trick or treat», magyarul «csokit vagy csalunk». Mindig egy jópofa ünnep volt, gyerekkorunkban nagyon élveztük” – mesélte megkeresésünkre Király Viktor, aki gyerekkora jelentős részét az USA-ban töltötte, Long Islanden laktak egy kellemes, kertvárosi környezetben.

Király Viktor 16 éves volt, amikor Magyarországra költözött a család (Fotó: mw archív)

Jó környék volt, egy idő után elengedték a gyerekeket:

Ha kisgyerek voltál, akkor még szülővel mentél, de 13 évesen már egyedül vagy barátokkal. Az amerikai társadalomba beleivódott ez a szokás. Mi egy kertvárosban nőttünk fel, minden ház készül arra, hogy jönnek majd a gyerekek. Olyan nincs, hogy nem készülnek, mert mindenki csinálja, úgyhogy mindenhol osztották a cukrokat.

A Thriller Jacko egyik legismertebb dala és klipje, ez nagy hatással volt a még gyermek Király Viktorra. „Egyszer akartam Michael Jacksonként megjelenni halloweenkor, de nem annyira jött össze. Édesapám akkor Manhattanben dolgozott, nekem meg az volt a fejemben, hogy ott biztos lehet kapni Thriller-öltözéket, álarcot. Nem szerzett sajnos” – mesélte, hozzátéve, hogy a legpraktikusabb és legegyszerűbb jelmez egy fehér szemeteszsák volt, amelyre lukat fúrtak, hogy a viselője kilásson.

Király Viktor kisfia miatt újra ünnep a halloween

Amikor gimnáziumba jártak itthon, akkor esemény volt a halloween, mert legalább még egy ok volt a bulizásra:

Aztán jó pár évig nem tartottuk, de most, hogy van gyerekünk, megint szokás lett, ugyanis neki tök jó buli. Meg van őrülve amúgy Sonic karakteréért. Be kell szerzeni ilyen ruhákat, de oviba is kék-piros Sonic-ruhában megy be. Korábban Pókember volt a kedvence, de mondta is nekem nemrég, hogy apa, én már nem szeretem a Spidermant.

A horrort inkább kerüli

Király Viktor elmondta, hogy a keményebb horrorfilmeket már nem nézi meg, nem akar feszült lenni, pláne megijedni. A thrillert, vagy gyilkosos dokumentumfilmeket megnézi, de a horrort kerüli.