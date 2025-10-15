Kísérteties helyszínen fotózták az Exatlon szépségét

Ujvári Iza is a magyar különítmény tagja volt, amely megmérettette magát a nemzetközi Exatlon Kupán. A korábban a TV2-n látott sikerműsorból többen is kinn voltak Punta Cana mellett, és a versenyzés előtt, után a környéket járták. Egy igen sötét múltú épületet is meglátogattak.

Ujvári Iza az Exatlonnal lett ismert, de sok éve sportol

„Durva sztori tartozik ehhez a helyszínhez… illegális kereskedések miatt ebben a villában eltűntettek egy egész olasz családot. Azóta ez a villa teljesen üresen áll. A kilátás pazar. Mi pedig zavartalanul élvezhettük ezt a látványt az exatlonos csapatommal” – írta a posztjában.

Ujvári Iza visszatért az Exatlonba

Nyolc magyar exatlonista újra Dominikára utazhatott nemrég, kőkemény akadálypályákon versenyezhettek: ráadásul nem akárkikkel, a világ legjobb versenyzőivel. Az Exatlon Kupán a magyar csapat Mexikó, Németország, az USA és Románia csapatával mérte össze erejét. Talán senkinek nem okoz meglepetést, de a mexikóiaké lett a dicsőség és a győzelem, de a mieink is jól szerepeltek, annak ellenére, hogy Tóth Janka súlyosan megsérült, szirénázó mentő vitte kórházba.

2022-ben láthattuk utoljára az Exatlon Hungary című műsor All Stars évadát, ami óriási siker volt, rengetegen nézték a TV2-n. A sport reality rajongói azóta is hiába várják, hogy új évadot nézhessenek, ezért is örültek meg sokan az Exatlon Kupának, ahol a Jósa Danny, Ujvári Iza, Tóth Janka, Virág András, Wald Ákos, Besenyei Bogi, Buzás Dóri és Novák Zalán indult csapatként.

Ujvári Iza sportsikerei

A sportoló napokban hetedszer is footgolf bajnok lett. „Rengeteget ad a sport… Második családot. Barátokat. Élményeket. Eredménytelenségből eredményességet. Libabőrt. Sírást. Örömöt. Versenyeket. Versenytársakat. Bátorságot. Önbizalmat. Kitartást. Kritikákat. Sikereket. Áldozatokat. Fegyelmet. Utazást. Egy szóval: erőt. Ha újra kezdhetném, akkor is ezt az utat választanám! Minden pillanatért megéri csinálni” – írta a díjátadó után.