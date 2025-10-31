Az Exatlon óta meseszerűen alakul a korábbi férfi győztes élete

Amikor először jelentkezett a TV2 sport-reality műsorába Herczeg-Kis Bálint, a kora miatt nem mehetett Dominikára. De a 18. születésnapját már az Exatlon műsorban ünnepelte, amivel hatalmas álma vált valóra.

Az Exatlon harmadik évadában senki sem tudta legyőzni Herczeg-Kis Bálintot (Fotó: TV2)

Exatlon győztesnek készül a saját háza

A Kihívók sztárja nagyon komolyan vette a versenyt, s bár ő volt a legfiatalabb versenyző abban az évadban, jól látszott, hogy ő tud a legjobban koncentrálni, mindig fókuszban maradt, nem lehetett megállítani. Végül ő is lett az Exatlon Hungary harmadik évadának férfi győztese, ami nemcsak hatalmas diadal volt számára, hanem a 15 millió forintot is megnyerte. Úgy tűnik, a műsor szerencsét hozott a kecskeméti versenyzőnek, aki azóta egymás után váltja valóra álmait. Párjával összeköltöztek, bejárták a fél világot, vettek egy minibuszt, amiből lakóautót varázsoltak.

Jó érzés, hogy én alakítom a saját életemet, és azt gondolom, jó úton haladok, arra megy, amerre szeretném terelgetni. Az utazást mindig is szerettem, a családdal is korábban évente egyszer elutaztunk. Azóta meg a barátnőmmel utazunk, amikor csak tehetjük. Azt szeretem ebben, hogy egyrészt nagyon szép helyeken járunk, de ami még fontosabb, hogy minden kultúrából tudunk valamit tanulni és valami jót ellesni, amit később tudunk kamatoztatni! Szerintem minden utazás által több lesz az ember!

– mondta korábban a Metropolnak Bálint, akinek nemsokára újabb álma válik valósággá, ugyanis építkeznek párjával, Annával, hamarosan elkészül első saját házuk.

„Egyre közelebb a vége.🥹 Bár őszintén nem tudom, szeretném-e, hogy majd befejeződjön az építkezés, annyira élvezem a folyamatot. Na jó, persze, alig várom, hogy lássam a végeredményt, amit a fejemben már látok, csak közben csinálni is tök király! Szerencsére azért van még mit csinálni, nem holnapután lesz kész.”

– írta Instagram videójához, amiben megmutatja, hogy áll a ház.