Állótaps és haláltánc: hatalmas siker volt az Elisabeth premierje az Erkel Színházban

A trón című előadás után csupán két héttel immár második premierjét tartotta október 3-án az Erkel Színház.

Október 3-án mutatta be az Erkel Színház az Elisabeth-et (Fotó: Kaszner Nikolett)

A két bemutató közt eltelt 14 nap egy 400 éves történelmi ívet húzott a színpadon, hisz míg a Hunyadiak történetéről szóló előadás a 15. század közepéből emelt ki két évet, Lévay Szilveszter és Michael Kunze alkotása, az Elisabeth a 19. század derekától indulva kíséri végig Sisi életét. Ami állandó azonban, hogy a legnagyobb hazai kőszínház több mint 1800 főt befogadó nézőterén ezúttal is telt házas közönség ünnepelte az előadást.

Erkel Színház: az Elisabeth jött, látott és győzött

A musical különlegessége, hogy a történetet nem a megszokott romantikus mese formájában meséli el, hanem az anarchista gyilkos, Luigi Lucheni narrálásával. Szente Vajk rendezésében pedig izgalmas csavar, hogy a darab elején még 15 éves Sisit egy fiatal színésznő alakítja, s majd, amikor Elisabeth megérkezik a felnőttséghez és nőiességéhez, egy nála érettebb színésznő lép színre.

Vágó Bernadett mint az érett Elisabeth az Erkel Színház premierjén (Fotó: Kaszner Nikolett)

A bemutatóról a Broadway-színvonalú látványt idéző képek már itt láthatók, melyek persze főleg Rákay Tamás díszlettervező és Kovács Yvette Alida jelmeztervező munkáját dicsérik, de mivel nem adják vissza a kiváló rendezést, énektudást, a színészi játékot és Túri Lajos Péter kiváló koreográfiáját, ezért mindenképpen érdemes élőben is megnézni a darabot, amire a jegyeket itt lehet beszerezni az Erkel Színház Elisabeth-jére.

A bemutatón a fiatal Sisit Kovács Gyopár, az érett Elisabethet Vágó Bernadett, Ferenc Józsefet Puskás Péter, a Halált Veréb Tamás, Luigi Luchenit Ember Márk, Zsófia főhercegnőt Szinetár Dóra, Rudolf főherceget pedig Braga Nikita alakította.

A premierről összeállított galériánkat az alábbi fotóra kattintva lehet végignézni: