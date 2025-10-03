Gyászba borult Hollywood, elhunyt az Oscar-díjas legenda

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy 75 éves korában elhunyt Michèle Burk, kétszeres Oscar-díjas sminkmester, aki filmes és televíziós karrierje során több mint ötven nagyjátékfilmes és televíziós projektben vett részt. Michèle Burk ezalatt olyan hollywoodi sztárokkal is együtt dolgozott, mint Brad Pitt vagy Tom Cruise - írja a Life.hu.

Elhunyt a kétszeres Oscar-díjas sminkmester / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Szomorúan halljuk, hogy Michèle Burke sminkmester 75 éves korában elhunyt. Szakmájának kiváló képviselőjeként 1992-ben BAFTA-díjat nyert a Cyrano De Bergerac című filmben való közreműködéséért, és további két díjra jelölték 1994-ben és 1995-ben Bram Stoker Drakula és Interjú a vámpírral című filmekért

- búcsúzott a sminkmestertől közleményében a BAFTA.