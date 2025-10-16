Ennyi volt: bezárt Csernus doki étterme
Nem akárki költözik Csernus Imre éttermének helyére. Csernus dokit szakember váltja.
Nincs tovább: lakat került Dobó téri étterem, a nyitás idején Egerbe költöző Csernus Imre pszichiáter nevéhez köthető Depresso ajtajára. A Heves Vármegyei Hírportál, a heol kiderítette, hogy Csernus doki éttermének felszabadult Dobó téri területen a borvidék legnagyobb borászata, a Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai, Soltész Gergő és felesége nyit új vendéglátó helyet.
Csernus doki étermének helyén új vendéglátóhely nyílik
Még karácsony előtt megnyit az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosa, Soltész Gergő és felesége bisztrója: a SIGNO Bistro&Bar már novemberben fogadja első vendégeit.
Soltészné Tarnay Éva a terveikről mesélt a portálnak.
„Szeretnénk, ha a SIGNO nemcsak az étkezés, hanem a találkozás és a kikapcsolódás helye lenne, ahol a jó ételek, a finom borok és a kellemes hangulat együtt teremtenek igazi élményt” – mondta Éva. Majd így folytatta: „Ezért az a terv, hogy napközben a kifinomult bisztróételekről és a nyugodt atmoszféráról szóljon a hely, péntek és szombat este pedig – hosszabb nyitva tartással, gazdag bárkínálattal és külön bárfood-választékkal – a kulturált szórakozást kedvelők is rátaláljanak.”
