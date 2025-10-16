Ennyi volt: bezárt Csernus doki étterme

Nincs tovább: lakat került Dobó téri étterem, a nyitás idején Egerbe költöző Csernus Imre pszichiáter nevéhez köthető Depresso ajtajára. A Heves Vármegyei Hírportál, a heol kiderítette, hogy Csernus doki éttermének felszabadult Dobó téri területen a borvidék legnagyobb borászata, a Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai, Soltész Gergő és felesége nyit új vendéglátó helyet.

Bezárt Csernus doki egri étterme (Fotó: Bors)

Csernus doki étermének helyén új vendéglátóhely nyílik

Még karácsony előtt megnyit az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosa, Soltész Gergő és felesége bisztrója: a SIGNO Bistro&Bar már novemberben fogadja első vendégeit.

Soltészné Tarnay Éva a terveikről mesélt a portálnak.

„Szeretnénk, ha a SIGNO nemcsak az étkezés, hanem a találkozás és a kikapcsolódás helye lenne, ahol a jó ételek, a finom borok és a kellemes hangulat együtt teremtenek igazi élményt” – mondta Éva. Majd így folytatta: „Ezért az a terv, hogy napközben a kifinomult bisztróételekről és a nyugodt atmoszféráról szóljon a hely, péntek és szombat este pedig – hosszabb nyitva tartással, gazdag bárkínálattal és külön bárfood-választékkal – a kulturált szórakozást kedvelők is rátaláljanak.”