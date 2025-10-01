Nem várt személy is megjelent Claudia Cardinale temetésén

Claudia Cardinale temetésén rengeteg híresség vett részt.
Claudia Cardinale szeptember 23-án, 87 éves korában hunyt. A híres színésznő, a Volt egyszer egy Vadnyugat sztárja rengeteg filmben szerepelt karrierje során. Számtalan híres ismerősre tett szert, ezért a szeptember 30-án megtartott temetésén rengeteg sikeres és befolyásos személy vett részt.
A családtagok közül megjelent a színésznő lánya, Claudia. Sokak megdöbbenésére viszont az elhunyt színésznő fia is a gyászolók között foglalt helyet. Az eltitkolt fiú tragikus történetét ugyanis homály fedte.
Az olasz színésznő mindössze 20 évesen adott életet fiának, Patricknak. Claudia Cardinale erőszakot követően lett állapotos, és a mai napig nem tudni, kilehet az apa. A színésznő karrierjének fellendülésekor egy olasz producer, Franco Cristaldi azt javasolta, hogy titkolja el a gyermeke kilétét. A fiút ezért eleinte a kisöccseként mutatta be, vagy teljesen elkerülte a gyereknevelés kérdését. A szülés is titokban zajlott le, abban a korban a férj nélküli gyermekvállalás ugyanis botrányosnak minősült. Ha a nyilvánosság megtudta volna, hogy a színésznő egyedülálló édesanya, akkor az azonnal vége lett volna a karrierjének.
A gyermeke születése azonban végül nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikeres karriert fusson be. Gondoskodni akart a gyermekéről, ezért a színésznő nagyon komolyan vette a munkáját, hogy kivívja a függetlenségét és el tudja tartani a kisfiát.
A színésznő megtartotta a titkot, amíg csak tudta, de egy idő után annyira elszaporodtak a pletykák, hogy tiszta vizet öntött a pohárba, és bevallotta, hogy Patrick valójában a fia - írja a life.hu.
