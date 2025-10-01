Nem várt személy is megjelent Claudia Cardinale temetésén

Claudia Cardinale szeptember 23-án, 87 éves korában hunyt. A híres színésznő, a Volt egyszer egy Vadnyugat sztárja rengeteg filmben szerepelt karrierje során. Számtalan híres ismerősre tett szert, ezért a szeptember 30-án megtartott temetésén rengeteg sikeres és befolyásos személy vett részt.

Claudia Cardinale temetésén részt vett a színésznő eltitkolt fia is / Fotó: Illusztráció: pexels.com

A családtagok közül megjelent a színésznő lánya, Claudia. Sokak megdöbbenésére viszont az elhunyt színésznő fia is a gyászolók között foglalt helyet. Az eltitkolt fiú tragikus történetét ugyanis homály fedte.

Claudia Cardinale eltitkolt fia

Az olasz színésznő mindössze 20 évesen adott életet fiának, Patricknak. Claudia Cardinale erőszakot követően lett állapotos, és a mai napig nem tudni, kilehet az apa. A színésznő karrierjének fellendülésekor egy olasz producer, Franco Cristaldi azt javasolta, hogy titkolja el a gyermeke kilétét. A fiút ezért eleinte a kisöccseként mutatta be, vagy teljesen elkerülte a gyereknevelés kérdését. A szülés is titokban zajlott le, abban a korban a férj nélküli gyermekvállalás ugyanis botrányosnak minősült. Ha a nyilvánosság megtudta volna, hogy a színésznő egyedülálló édesanya, akkor az azonnal vége lett volna a karrierjének.

A gyermeke születése azonban végül nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikeres karriert fusson be. Gondoskodni akart a gyermekéről, ezért a színésznő nagyon komolyan vette a munkáját, hogy kivívja a függetlenségét és el tudja tartani a kisfiát.

A színésznő megtartotta a titkot, amíg csak tudta, de egy idő után annyira elszaporodtak a pletykák, hogy tiszta vizet öntött a pohárba, és bevallotta, hogy Patrick valójában a fia - írja a life.hu.