Teljes döbbenet: megjelent a saját temetésén a halottnak hitt férfi

Hihetetlen események zajlottak le Argentínában. Egy halálos gázolási eset után hatalmas kavarodás történt és az autóbaleset "áldozata" élve jelent meg a saját temetésén.

Elment saját temetésére a holtnak hitt férfi Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Szeptember 18-án egy teherautó elütött egy férfit a dél-amerikai országban. Az eset kivizsgálásához boncolást hajtottak végre a holttesten és próbálták megkeresni az áldozat hozzátartozóit.

Később a rendőrségre érkezett egy nő, aki az áldozat édesanyjaként írta le magát. A hölgy az állítólagos áldozat ruhái és néhány fizikai jellemzője alapján felismerte a fiát. A hatóságok kiadták a holttestet a család részére, hogy megfelelő temetésben legyen része.

A temetés közben azonban olyan történt, amire senki sem számított. A halottnak hitt férfi megjelent a gyászoló családtagok előtt. A férfi felkiáltott, hogy nem halt meg, ezzel még jobban összezavarva az őt sirató tömeget.

Az áldozat bevallotta, hogy több napos ivászaton vett részt egy közeli városban, ezért tűnt el egy időre. A férfit a rendőrségre kísérték, hogy tisztázzák a félreértést. A hatóságok újra megvizsgálták az áldozatot és végül sikeresen rájöttek a rejtélyes áldozat kilétére.

A gázolásban elhunyt férfi a 28 éves Maximiliano Enrique Acosta volt, a közeli falu lakosa. A zavarnak azonban itt még nem volt vége. A rendőrség ezen a ponton már olyan bizonytalan volt, hogy többször is elhívták az áldozat családtagjait, hogy nézzék meg a testet. A hatóságok valószínűleg attól tartottak, hogy újból tévesen fogják azonosítani az áldozatot.

Az elhunyt férfi valódi családja szeptember 23-án tartotta meg a temetést, a rendőrségnél pedig belső vizsgálat indult, hogy hogy történhettek meg ezek a tragikus hibák - írja a Daily Star.