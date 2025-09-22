Tragédia a nyaraláson: 23 évesen hunyt el egy ausztrál férfi. Holttestét hazaszállították, szíve azonban nem volt a helyén.
Szíve nélkül kapták vissza fiúk holttestét, csaknem 4 héttel a halála után. A 23 éves férfi a nyaralása alatt hunyt el.
Egy gyászoló ausztrál család felidézte azt a pillanatot, amikor megtudták, hogy elhunyt fiuk holttestét a szíve nélkül kapták vissza. Robert és Chantal Haddow – a május 26-án, Balin elhunyt 23 éves Byron szülei – az News.com.au ausztrál lapnak elmondták, hogy fiuk testét csaknem négy héttel a halála után szállították haza. A hiányzó szervre Queenslandben, egy második boncolás során derült fény. A család állítása szerint Byron szívét Indonéziában eltávolították és ott őrizték, minden tudtuk vagy beleegyezésük nélkül. „Késlekedés a késlekedés után, féligazságok és hallgatás” – írták ügyvédeik közleményében, amelyről a People magazin írt.
Két nappal a temetés előtt közölte velünk a queenslandi halottkém, hogy Byron szívét Balin vették ki, és ott is hagyták – tudtunk nélkül, beleegyezésünk nélkül, minden jogi és erkölcsi alap nélkül. Ez embertelen. Ez leírhatatlan fájdalom
– tették hozzá a szülők. Az édesanya, Chantal az interjúban elmondta: „Szó szerint leszakadt a szívem, amikor meghallottam, hogy hiányzik a szerve. Egy kis megnyugvást éreztünk, amikor végre visszahozták a fiunkat Ausztráliába. Azt hittük, legalább elbúcsúzhatunk tőle, és méltón eltemethetjük. De amikor kiderült, hogy elvették a szívét, és senki sem tudott róla – még a bali konzulátus sem –, az óriási sokk volt.” A család elmondása szerint hónapokig kellett várniuk, és 700 dollárt (230 ezer forint) fizettek azért, hogy Byron szívét végül visszaszállítsák hozzájuk. A szerv azonban csak a temetés és a temetkezés után került haza.
A news.com.au beszámolója szerint Byront eszméletlen állapotban találták egy magánvilla medencéjében. Halálát csak négy nappal később, május 30-án jelentették a rendőrségnek, addigra a helyszín már beszennyeződött. Holttestét egy helyi magánkórházba szállították, ahol kiadták a halotti bizonyítványt, amelyben fulladást jeleztek a halál okának. Ezután a Bali Funeral Home-ba vitték, hogy előkészítsék a hazaszállításra Brisbane-be.
A család egy helyi ismerős segítségével boncolást kért Balin, mielőtt Byron testét hazaszállították volna. A testet a denpasari Ngurah Általános Kórházba vitték klinikai boncolásra. Dr. Nola Margaret Gunawan, aki a boncolást végezte, elmondta, hogy a balinéz hatóságok forenzikus vizsgálatot is kértek – és mivel a forenzikus boncolások célja a halál pontos okának feltárása, azok gyakran teljes szervek eltávolításával járnak. „Megértjük, hogy az elhunyt nem csupán biológiai bizonyíték. De ha két boncolási kérés érkezik, nyilvánvalóan a jogi szempontnak kell elsőbbséget adni. A világon minden patológus így jár el” – mondta Dr. Gunawan. Hangsúlyozta: „Forenzikus boncolásnál nem szükséges a hozzátartozók beleegyezése. Az indonéz büntetőeljárási törvénykönyv szerint járunk el. A teljes szervek megtartása a halál okának vizsgálatához forenzikus boncolások során világszerte bevett gyakorlat. Részleges boncolásra nincs lehetőség.”
A szakértő szerint Byron halálát valószínűleg az alkohol és egy Duloxetin nevű antidepresszáns együttes hatása okozta, amely megakadályozhatta, hogy kiússzon a medencéből. Ugyanakkor testén olyan sebek és zúzódások voltak, amelyekre nincs magyarázat.
Byron halála jelenleg is nyitott halottkémi vizsgálatként kezelik. A bíróság további részleteket egyelőre nem közölt. A fiatal férfi halála után GoFundMe-gyűjtést indítottak családja támogatására. Barátai és szerettei úgy emlékeztek rá, mint „fiúra, testvérre és barátra, akit túl korán ragadt el a sors.”
