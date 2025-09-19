Tragédia a vidámparkban: Férfi halt meg a hullámvasúton

Az Universal új vidámparkja, az „Epic Universe” tavaly májusban nyílt meg Floridában. Most egy tragikus haláleset árnyékolta be a szórakozást.

A floridai vidámparkban a hullámvasúton huynt el a férfi. (képünk illusztráció)

Eszméletlenül találták meg a férfit a vidámparkban a hullmvasútazása után

Szerdán egy vendéget eszméletlenül találtak a "Stardust Racers" hullámvasúton. A férfit kórházba szállították, ahol röviddel később meghalt. Ahogy arról több amerikai média is beszámolt, az Universal Orlando Resorts egy rövid közleményt adott ki, amelyben megerősítette a halálesetet :

Mélységesen megrendített minket ez a tragikus esemény, és őszinte részvétünket fejezzük ki a vendég családjának.

Az orlandói seriffhivatal átvette a nyomozást, amelyet a park teljes mértékben támogat. A hullámvasút, amelyen két, egyszerre induló vonat található, és több mint 1,5 kilométer hosszú pályáján akár 100 kilométer/órás sebességet is elérhet, egyelőre zárva marad.

A seriffhivatal által „30-as éveiben járónak” nevezett férfi a boncolási jegyzőkönyv szerint „tompa bántalmazás okozta sérülésekbe” halt bele. Hogy hol és hogyan szerezte ezeket a sérüléseket, azt nem árulták el. A halottkém azonban úgy véli, hogy baleset történt - írja a CNN.

Az „Epic Universe” a Universal Orlando Resort harmadik vidámparkja, amely többek között Harry Pottert és a Super Nintendo Worldöt kínálja több mint 300 hektáron. A vidámpark építése , játékokkal és éttermekkel együtt, várhatóan körülbelül hatmilliárd dollárba fog kerülni.