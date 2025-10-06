Julia Roberts besegít Bruce Willis ápolásába

A Micsoda nő! sztárja, Julia Roberts is csatlakozott azokhoz, akik felajánlották, hogy segítenek a nagybeteg Bruce Willis körüli teendőkben. Az 57 éves színésznő három évtizede barátja a 70 éves Willisnek és exének, a 62 éves Demi Moore-nak. A barátság később kiterjedt a második feleségre, a 47 éves Emma Hemingre is. Az akciósztárt 2022-ben diagnosztizálták afáziával, és egy év múlva az állapota demenciává súlyosbodott.

Julia Roberts ha teheti, felvidítja régi barátját, Bruce Willist (Fotó: Northfoto / hot! magazin)

Julia Roberts 30 éve jó barátja Bruce Willis-nek

„Amikor Julia visszavonult a színészettől, rögtön jelezte Emmának és Deminek, hogy ha Bruce-nak szüksége lenne bármire – legyen az látogatás, felolvasás, viccmesélés, kedves hang- vagy videóüzenet –, ő rendelkezésükre áll” – árulta el egy forrás a RadarOnline weboldalnak. És ez azóta is így van. Robert Altman 1992-es The Player című filmjében játszottak együtt először, ami során Bruce kedves és türelmes volt a kezdő színésznőhöz. Robertsnek akkoriban zűrjei voltak a saját rokonaival, ezért új barátokat keresett. Bruce olyan lett neki, mint egy gondoskodó testvér.

Julia adta át a kitüntetést Bruce-nak, szakmai munkája elismeréseként a 15. American Cinematheque Award díjátadón 2000. szeptember 23-án (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

Bár sosem volt köztük romantikus szikra, a színésznő kezdettől szívből szerette az akcióhőst, miként most is őszintén együtt érez Demivel, Emmával és a gyerekeikkel.

Julia sok mindenben kőkemény, könyörtelen profi, ám az évek során a Bruce iránt tanúsított gyengéd szeretete megmutatta, hogy óriási szíve is van