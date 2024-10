Richard Gere és Julia Roberts: Micsoda nő! Micsoda titkok!

A rajongók ma is kíváncsiak a hatalmas kasszasikert aratott film kulisszatitkaira. A hetvenötödik születésnapját ünneplő Richard Gere a 81. Velencei Filmfesztivál mesterkurzusán beszélt a mozi művészetéről, a színészi játékról és karrierje fontos állomásairól.

A milliomos és az örömlány története emelte a legnagyobb sztárok közé a főszereplőket (Fotó: Northfoto / Hot! magazin)

„Légyszi, mondj igent!”

Természetesen szóba került a Micsoda nő! is, amelyben Gere együtt játszott az akkor huszonegy éves Julia Robertsszel. A színész elárulta, hogy több sztár is szóba jött a két főszerepre, ám Garry Marshall rendezőnek egyikük sem tetszett igazán. Így került képbe a kezdő Julia Roberts, akinek kétszer kellett részt vennie a meghallgatáson, Richard Gere pedig többször is visszautasította a szerepet.

Richard Gere többször is visszautasította a Micsoda nő! főszerepét (Fotó: Northfoto / Hot! magazin)

„Garry New Yorkba repítette Juliát, hogy találkozzon velem, azt remélve, hogy neki sikerül meggyőznie” – mesélte Gere a mesterkurzuson, amiről a Life&Style-ban jelent meg a tudósítás. „Egész éjjel beszélgettünk, aztán egy ponton Marshall felhívott, és amíg vele beszéltem, Julia írt valamit egy cetlire, majd odacsúsztatta elém. Ez állt rajta: »Légyszi, mondj igent!« Csak ekkor mondtam, hogy részemről oké.”

Az 1990-es romkom egy milliomos üzletemberről szól, aki felbérel egy örömlányt, hogy az egy hétig tegyen úgy, mintha a barátnője lenne, ám a film végére őszintén egymásba szeretnek.

Julia Roberts és Richard Gere megfogadta, hogy Garry Marshall nélkül nem csinálnak folytatást (Fotó: Getty Images / Hot! magazin)

„Jól szórakoztunk a forgatás alatt, bár nem tudtuk, megnézik-e majd az emberek” – folytatta a szupersztár. „Vivian Ward és Edward Lewis története végül 460 millió dollárt hozott, négy Golden Globe-jelölést kapott, Julia az első Oscar-díját vette át érte, engem pedig Hollywood első számú szívtiprójává emelt. Leginkább az maradt meg bennem, hogy szinte tapintható volt köztünk a kémia. A szexjelenet alatt annyira ideges volt szegény lány, hogy csúnyán kidudorodott egy ér a homlokán. A rendező bebújt mellénk az ágyba, és együtt addig masszíroztuk a fejét, amíg el nem tudta engedni magát annyira, hogy folytatni tudjuk a forgatást. Sajnos Marshall 2016-ban elhunyt, Julia és én pedig megfogadtuk: bármennyire is szeretnénk, nélküle sosem csináljuk meg a Micsoda nő! 2-t.”