Gubik Petra magánéletéről és az anyaságról vallott

Gubik Petra az érzéseiről és az önmagával való csatározásról beszélt a hot! magazin stábjának.

Fotó: hot magazin!

hot!: Nemrég bemutatták a Madách Színházban a Pretty Woman című musicalt, amelyben te játszod a főszerepet. Egy ilyen premier előtt hogyan telnek a napjaid?

G.P.: Rendkívül gyorsan és tartalmasan. Szabadúszó vagyok, tehát ezenkívül is vannak mun­káim és kötelezettségeim, de azért ilyenkor az adott bemutató élvez elsőbbséget. Március óta készülünk erre a darabra. Kellemes teher a vállamon, hogy a Micsoda nő! című világhírű film első színpadi adaptációjában játszhatom el Vivian szerepét. Nagy felelősség, de egyben kitüntetés is.

hot!: Tartasz attól, hogy a nézők Julia Robertsszel fognak összehasonlítani?

G.P.: Mivel mindenki ismeri ezt a filmet, természetes, hogy lesznek, akik párhuzamba állítanak majd vele. De nekünk nem az a dolgunk, hogy utánozzuk a film szereplőit. Egy színházi előadás az „itt és most” pillanatokról szól. Akkor csinálom jól a dolgomat, ha minden nő azonosulni tud majd az én Vivianemmel.

Petra állítja: amíg csak magáért felel, flexibilisebb

hot!: Hogy telt a nyarad a folyamatos próbák közepette? Jutott azért időd a pihenésre?

G.P.: Az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy ha jött egy felkérés, azonnal igent mondtam. Ma már tanulom a nemet mondást; fontos, hogy maradjon énidőm. Igyekszem elutazni, ha tehetem, akár rövidebb időre is, mert így picit kiszakadok a megszokottságból. Ha ezt nem teszem, valamivel mindig megtalálnak, és persze miért ne – bevállalom. Szeretem a munkámat, ezért szinte nem is értem, hogy fáradok – de ha mindenre igent mondok, akkor egyszer csak azon kapom magam, hogy elment a nyár, és nem pihentem semmit. Néha el kell menni pár napra, a lehetőségekhez mérten minél messzebbre! Így tettem most nyáron is.

Ha tehetem, valamilyen vízpartra megyek, mert a tenger energiája nagyon feltölt. Ezek az utazások nyilván pénztárcafüggők, de amíg csak magamért felelek, addig flexibilisebb vagyok. Most ott tart az életem, hogy magamra szeretnék fókuszálni és magamat első helyre helyezni. Annyit dolgozom a hétköznapokban, hogy megérdemlem, hogy meglepjem magam ilyen utazásokkal.

