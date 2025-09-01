RETRO RÁDIÓ

Négy szülés után is hibátlan alak: Vasvári Vivi bikinis fotója mindent visz

Nem találunk szavakat!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 20:57
dögös szett Vasvári Vivien sztár

Közeledik az ősz, de Vasvári Viviennél mintha sosem hűlne le a hangulat. A luxusfeleség új fotóján egy falatnyi bikiniben pózol, és követői szerint egyszerűen felrobbantotta az internetet.

Vasvári Vivi
Vasvári Vivi elképesztő formában van, amit nem rest megmutatni a nagyvilágnak (Fotó: Mediaworks Archív)

A dögös szett nem sokat bíz a képzeletre, Vivien pedig láthatóan élvezi a kamerák figyelmét. 

Vivi gyönyörū vag

– írta egyik rajongója a bejegyzés alá. A képek között csodaszép családját is megmutatta, ahol gyermekeivel és férjével is látható, amely szintén elnyerte a rajongók tetszését.

A sztár korábban is sokszor bizonyította, hogy tudja, hogyan kell feltűnést kelteni, de mostani képe még a szokásosnál is nagyobb visszhangot váltott ki. Egy biztos: ha nyár, akkor forróság, és ha forróság, akkor Vasvári Vivien bikiniben!

 

Top hírek

