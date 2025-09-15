A forró képek Dominikáról is érkeznek: bomba testet villant a TV2 sztárja

Ujvári Iza 2021-es Exatlon egyik nagy esélyese volt, de sérülés miatt fel kellett adnia a küzdelmet. Visszatért az All Star-évadban, ahol 137 futamot teljesített és ötödik lett. A sportoló nem tudott, vagy inkább nem is akart elszakadni a tévés sportvetélkedőtől, mert idén felkérték a nemzetközi évadra, amire örömmel mondott igent.

Ujvári Iza exatlonos mezt öltött ismét a viadal miatt (Fotó: TV2)

Ujvári Iza TikTokon is beszámol utazásáról

A sportoló újfent Dominikára utazott, onnan több képet is megosztott magáról. Két dolgot bizton megállapíthatunk: először is, hogy nincsenek túl sokan a strandon, a másik, pedig hogy Ujvári Iza tangabugyija még akkor is jól mutat rajta, ha szemből fotózzák.

Ujvári Izabella exatlonos kalandjai mellett új barátokra is lelt

Bár riválisok, az egyik mexikói versenyzővel össze is barátkozott. „Amikor még csak nézőként figyeltem az Exatlont, te már akkor is a kedvencem voltál. Most pedig hihetetlen érzés, hogy nemcsak együtt versenyezhettünk, hanem egy igaz barátot is találtam benned. Magyarországon mindig lesz egy barátod, Mati!” - írta egy posztjában.

És hogy mit adott neki a műsor? „Az Exatlon megtanított a türelemre is. Ha felmerül egy probléma, akkor azt szeretem azonnal szemtől szembe tisztázni és megoldani az érintett illetővel, illetőkkel. Fontosnak tartom, hogy a véleményünket vállaljuk fel és megfelelő módon a felszínre tudjuk hozni” - mesélt a tapasztalatairól Ujvári Iza, akit korábban műteni kellett.

2021-ben a klasszikus exatlonos csapatával (Fotó: TV2)

Iza a kalandreality mellett a footgolf nagy szerelmese

„Ez a foci és a golf keveréke. Új sportág, 2018-ban volt az első világbajnokság, ahol nők is indultak. 9 évig atletizáltam, utána 4 év futball, de a foci más, kontaktsport, néha durvák vagyunk, mi csajok... Nem bírta a térdem. A footgolf viszont olyan sport, amit tudok csinálni, minimális a sérülésveszély” - nyilatkozta korábban.

Dominikán állt össze az Exatlon Hungary csapat

Szeptember elején kiutazott Dominikára Jósa Danny, Ujvári Iza, Tóth Janka, Virág András, Wald Ákos, Besenyei Bogi, Buzás Dóri és Novák Zalán. A hazai Exatlon-nézőknek minden ismerős név, rutinos szereplők, ők mérettetik meg magukat az Exatlon Kupán. A műsor a TV Aztecán fut, a sportolók több posztot is kitettek az utóbbi napokban ezzel kapcsolatban.