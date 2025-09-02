Álomnyaralással zárja az augusztust a DWTS sztárja

Gyönyörű és felejthetetlen élmény volt a nyarat lezáró kirándulás Tóth Katica részére. A Dancing with the Stars táncosa a nyár utolsó hetét Olaszországban töltötte.

Tóth Katica a Dancing with the Stars című műsorban szerepelt – Fotó: Bánkúti Sándor

Az Instagram-oldaláról kiderül, a nyaraláson megvolt minden, ami egy olasz vakáción kell. Városnézés, strandolás, finom ételek és gyönyörű tájak. Tóth Katica nem hagyhatta ki a világhíres Trevi-kút meglátogatását, a szökőkút Róma egyik fő nevezetességének számít.

A táncos ezenfelül a lélegzetelállító Colosseum mellett fogyasztotta el reggelijét, és a szűk, olasz utcákat járta szabadidejében. A mediterrán nyaralásnál nem maradhat ki a tengerpart sem. Katica lenyűgöző, éjszakai fényekkel megvilágított kikötőben nézelődött és a kék tengert csodálta.

A TV2 sztárja a tengerparti pihenést sem hagyta ki. Rózsaszín törölközőjén feküdt a homokos tengerparton és élvezte a nyár melegét. Esténként pedig a világ egyik legfinomabb konyhájának gyümölcseit élvezte. Az olasz ételek nem véletlenül az emberek kedvencei, a képeken megörökített tiramisu, tészta és tenger gyümölcsei nyálcsorgató látványt nyújtanak.