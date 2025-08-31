Ilyen gyönyörű volt az esküvőn a Dancing with the Stars táncosa

Igazi tündérmesébe illő pillanatokat osztott meg követőivel Tóth Katica, a Dancing with the Stars profi táncosa! Esküvőről posztolt a csinos lány.

A Dancing with the Stars profi táncosa, Tóth Katica egy ideje nem adott hírt szívügyeiről, ám most egy esküvőről posztolt (Fotó: Instagram)

Dancing with the Stars: Esküvőn kapták lencsevégre Tóth Katicát

Tóth Katica bájos halvány sárga, kivágott hátú ruhában pózol a fotón, amit barátai esküvőjén készítettek róla. A Dancing with the Stars korábbi évadában WhisperTonnal táncoló lány ugyan csak vendégként vett részt a lakodalmon, de természetesen nem tudta megállni, hogy ne varázsolja el a násznépet a megjelenésével. Alighanem a táncparkettet is megmozgatta, nem lenne meglepő, ha a legtöbb szem – az újdonsült házaspár mellett – rá szegeződött volna.

Tóth Katica meseszép volt a lagzin (Fotó: Instagram / Tóth Katica)

Az egyelőre talány, hogy Katica mikor húzhat fehér menyasszonyi ruhát… A táncosnő magánélete korábban többször is reflektorfénybe került már: több fájdalmas szakításon van túl, de most úgy tűnik, nyitott szívvel keresi a Nagy Ő-t.

A Dancig with the Starsból ismert Bődi Dénessel hozták össze

Rajongói persze már most elkezdtek találgatni, vajon mikor jöhet el Katica saját esküvője. Katica korábban már jegyben járt a Dancing-beli Suti Andrissal, de végül barátságban ugyan, de elváltak útjaik. Most nyáron pedig a közvélemény egy másik Dancing with the Stars-beli táncostársával, Bődi Dénessel hozta össze. A fiatalok több közös programról osztottak már meg fotókat, legutóbb pedig Rómába is együtt utaztak el. A kommentelők rögtön össze is boronálták őket, ami után Katica a Borsnak adott magyarázatot:

„Ez egy szimpla baráti utazás volt, kiugrottunk Rómába néhány napra. Eredetileg csajos hétvégét terveztünk, de nekik most nem volt jó, ezért Dénesnek tettem fel a kérdést, hogy mit szólna egy kiruccanáshoz. Tavaly egyébként ugyanígy együtt töltöttük ezt az időszakot, és idén is fantasztikusan sikerült: városnézős, lazítós gasztroutazás volt, mindketten feltöltődve érkeztünk haza.”

Év elején Katica még új modell szerelméről vallott a közösségi oldalán, de nyár elejére eltűntek a közös fotók, ami a mai világban egyet jelent minimum egy mosolyszünettel, de akár egy szakítással is.