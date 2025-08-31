Ilyen gyönyörű volt az esküvőn a Dancing with the Stars táncosa

Tóth Katica kivágott hátú ruhát választott az esküvőre... A Dancing with the Stars táncosa egy ideje nem beszélt már fiúügyeiről.
Igazi tündérmesébe illő pillanatokat osztott meg követőivel Tóth Katica, a Dancing with the Stars profi táncosa! Esküvőről posztolt a csinos lány.
Tóth Katica bájos halvány sárga, kivágott hátú ruhában pózol a fotón, amit barátai esküvőjén készítettek róla. A Dancing with the Stars korábbi évadában WhisperTonnal táncoló lány ugyan csak vendégként vett részt a lakodalmon, de természetesen nem tudta megállni, hogy ne varázsolja el a násznépet a megjelenésével. Alighanem a táncparkettet is megmozgatta, nem lenne meglepő, ha a legtöbb szem – az újdonsült házaspár mellett – rá szegeződött volna.
Az egyelőre talány, hogy Katica mikor húzhat fehér menyasszonyi ruhát… A táncosnő magánélete korábban többször is reflektorfénybe került már: több fájdalmas szakításon van túl, de most úgy tűnik, nyitott szívvel keresi a Nagy Ő-t.
Rajongói persze már most elkezdtek találgatni, vajon mikor jöhet el Katica saját esküvője. Katica korábban már jegyben járt a Dancing-beli Suti Andrissal, de végül barátságban ugyan, de elváltak útjaik. Most nyáron pedig a közvélemény egy másik Dancing with the Stars-beli táncostársával, Bődi Dénessel hozta össze. A fiatalok több közös programról osztottak már meg fotókat, legutóbb pedig Rómába is együtt utaztak el. A kommentelők rögtön össze is boronálták őket, ami után Katica a Borsnak adott magyarázatot:
„Ez egy szimpla baráti utazás volt, kiugrottunk Rómába néhány napra. Eredetileg csajos hétvégét terveztünk, de nekik most nem volt jó, ezért Dénesnek tettem fel a kérdést, hogy mit szólna egy kiruccanáshoz. Tavaly egyébként ugyanígy együtt töltöttük ezt az időszakot, és idén is fantasztikusan sikerült: városnézős, lazítós gasztroutazás volt, mindketten feltöltődve érkeztünk haza.”
Év elején Katica még új modell szerelméről vallott a közösségi oldalán, de nyár elejére eltűntek a közös fotók, ami a mai világban egyet jelent minimum egy mosolyszünettel, de akár egy szakítással is.
Katica mindenesetre az utóbbi időben nem adott hírt közösségi oldalain új szerelemről, ami azt jelenti, hogy még várat magára a Nagy Ő – vagy már alakulóban van valami, amit nem szeretne nyilvánosan elkiabálni…
