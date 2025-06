Hoppá! Máris szakított új párjával a Dancing with the Stars gyönyörű sztárja, Tóth Katica

A gyönyörű táncosnőt pillanatok alatt megkedvelték a nézők, miután megismerték a Dancing with the Stars műsorban. Tóth Katica igazi közönségkedvenc lett, ráadásul tavaly végre sikerült meg is nyernie a táncos show műsort WhisperTonnal. A TV2 sztárjának magánélete állandóan izgalomban tartja a rajongókat, áprilisban fel is robbantotta a netet, amikor megmutatta új párját.

Tóth Katica párja, WhisperTon is nagyon szurkolt, hogy a táncosnőre rátaláljon a szerelem (Fotó: Bors)

Tóth Katica újra szingli?

Bármilyen szép és sikeres, a táncosnő magánélete nem éppen úgy alakult az utóbbi időben, mint szerette volna. Tóth Katica évekig egy párt alkotott a szintén a Dancing táncos csapatát erősítő Suti Andrással, el is jegyezték egymást, de végül barátságban elköszöntek egymástól. A szakítást követően Katica rövid ideig párkapcsolatban élt a Sztárban Sztár leszek! korábbi énekesével, Tasi Dáviddal, akivel végül szintén elváltak útjaik. A csalódások ellenére azonban nem adta fel a reményt, hogy szerető társra találjon és áprilisban hatalmas boldogsággal mutatta be követőinek Instagram-oldalán új szerelmét, Sipeki Attila modellt.

Ez most egy nagyon mélyről, szívből jövő érzés, mondanám, hogy újra rám talált a szerelem, de ha őszinte akarok lenni, eddig egyik kapcsolat után jött a másik és bár mindegyik hosszú távú volt, valahogy mégis most érzek igazán valami olyasmit, amit mindig is kerestem. Erre vágytam, és Ő ezt megadja nekem

– mesélte új szerelméről nemrég Katica.

De úgy néz ki, ennek a szerelemnek is vége, a közös fotó ugyanis eltűnt Tóth Katica oldaláról.

A Dancing with the Stars táncosa nyaralásán üzent követőinek (Fotó: Instagram)

Rengeteget utazik

A gyönyörű táncosnő imád utazni és szerencsésnek tarthatja magát, hiszen csak idén eljutott Párizsba, Rómába, Barcelonába, Ausztriába és két hetet eltöltött a csodálatos paradicsomban, Thaiföldön. Most pedig, miután sikeres flashmobot mutattak be Jennifer Lopez tiszteletére, a horvát tengerpartra utazott.