Tornóczky Anita máris újabb babát tervez egyéves kisfia mellé: „Idén még egy tesónak nekifutunk!”

Lassan egy éve született meg Tornóczky Anita gyermeke, Noel, aki lombikprogram segítségével érkezett a világra. A műsorvezetőnek nem volt egy egyszerű év az idei, mivel kisfia több problémával is küzdött, de mostanra már teljesen egészséges és nagyon élvezi más gyerekek társaságát.

Tornóczky Anita családja is sokat vigyáz a tíz hónapos Noelre Fotó: RTL Klub

Nagyon jó hangulatban telt az első közös nyár Tornóczky Anitánál, mivel rendkívül gyorsan fejlődik Noel, aki a vizet is nagyon élvezi. „A nyár kifejezetten jól telt, mivel Noel nagyon szeret pancsizni és ezért vettem is egy kismedencét neki a kertbe, amiben sokszor fürdött is” – mesélt a Metropolnak az elmúlt időszakról a műsorvezető, aki elárulta, hogy kisfia egész gyorsan elkezdett mászni és a járástól sincsen már messze.

Tornóczky Anita kisfia már a bölcsődét is gyakran látogatja

Elkezdtünk délelőtti program szinten bölcsődébe járni, mivel nagyon szereti a gyerekek társaságát és ilyenkor egy-két órát ott tölt, ami fontos, hogy más környezetben is legyen, mint az itthoni, de hála isten nagyon szereti a bölcsit

– fogalmazott lapunknak Tornóczky Anita, aki elárulta azt is, miért is lényeges, hogy más gyerekkel is találkozzon kisfiuk és hozzátette, hogy januártól tervezik a rendszeres bölcsődébe járást.

Tornóczky Anita férje próbál minél több időt tölteni otthon Fotó: Mediaworks-archív

Nem egyszerű a házaspárnak, hogy kettesben tudjanak egy kis időt tölteni, de próbálnak minden adandó alkalmat megragadni. „Igyekszünk időt találni egymásra, de ugye a szüleinkkel és a barátainkkal is szeretnénk időt tölteni, tehát nagyon nehéz csak kettesben lenni, viszont néha-néha randizni járunk, szóval próbálunk egymásra is odafigyelni” – számolt be Tornóczky Anita szerelmi életéről és nem mellesleg segítsége is akad azért a műsorvezetőnek, mivel a nagyszülők és a barátok is szívesen vigyáznak Noelre.

Ebben az évben egy kistesó is tervben van Tornóczky Anitáéknál

Eddig sem volt unalmas éve a műsorvezetőnek, viszont még több terv is van számukra.

Lesz egy szülinap is, illetve ha a Jóisten is úgy akarja, akkor ebben az évben még egy tesónak is nekifutunk, mivel az egyik legcsodálatosabb anyának lenni és szeretném, ha Noelnek lenne egy kistestvére

– zárta lapunknak Tornóczky Anita, aki már most elkezdte a szülinapi felkészülést, pedig még két hónap van a nagy napig. A műsorvezető tehát élete egyik legszebb évén van túl és bízik benne, hogy jövőre ilyenkor már egy második gyermek is része lesz a családjának.