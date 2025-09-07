RETRO RÁDIÓ

Felszínre törtek az érzelmek, képeken mutatjuk a Sztárban Sztár legizzasztóbb pillanatait

Óriási energiákkal robbant be a Sztárban Sztár a TV2 műsorán. Képinkkel segítünk felidézni az est izgalmait!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07.
Módosítva: 2025.09.07.
Tizenkét énekes párbajával indult a Sztárban Sztár All Stars második évada. Bár a zsűri és a közönség szinte minden produkciót a szívébe zárt, ezúttal sem juthatott tovább mindenki a következő adásba, ami nem kevés feszültséget okozott. 

Galériánkban megmutatjuk, miként zajlott Király Viktor (Teddy Swims) – Dér Heni (The Cranberries), Nótár Mary (Cher) – Nagy Adri (Connie Francis), Vásáry André (DIMASH) – Wolf Kati (Psota Irén), Vavra Bence (Freddie Mercury) – Freddie (Elton John), Veréb Tomi (Horváth Tomi) – Kocsis Tibor (Marilyn Monroe) és Völgyi Zsuzsi (Oszvald Marika) – Galambos Dorina (Dolly) párbaja. Izzasztó pillanatokban, csalódottságban és kitörő boldogságban sem volt hiány az este folyamán!

