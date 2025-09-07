Felszínre törtek az érzelmek, képeken mutatjuk a Sztárban Sztár legizzasztóbb pillanatait

Tizenkét énekes párbajával indult a Sztárban Sztár All Stars második évada. Bár a zsűri és a közönség szinte minden produkciót a szívébe zárt, ezúttal sem juthatott tovább mindenki a következő adásba, ami nem kevés feszültséget okozott.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Galériánkban megmutatjuk, miként zajlott Király Viktor (Teddy Swims) – Dér Heni (The Cranberries), Nótár Mary (Cher) – Nagy Adri (Connie Francis), Vásáry André (DIMASH) – Wolf Kati (Psota Irén), Vavra Bence (Freddie Mercury) – Freddie (Elton John), Veréb Tomi (Horváth Tomi) – Kocsis Tibor (Marilyn Monroe) és Völgyi Zsuzsi (Oszvald Marika) – Galambos Dorina (Dolly) párbaja. Izzasztó pillanatokban, csalódottságban és kitörő boldogságban sem volt hiány az este folyamán!