Megfagyott a levegő a stúdióban: ezeknek a versenyzőknek kellett távozniuk a Sztárban Sztár All Starsból

Immár a harmadik élő show-jával tért vissza szeptember 21-én a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada, amelyben ezúttal nyolc versenyző lépett színpadra, a cél pedig a top 12-be való bejutás volt. Természetesen ezúttal sem volt hiány izgalmas pillanatokban, és több nem várt vallomásban sem, ám a végén ezúttal is búcsúznia kellett két versenyzőnek.

Újabb két versenyző távozott a Sztárban Sztár All Starsból / Fotó: Markovics Gábor

Ez volt az első alkalom, amikor a zsűri is pontozott: ez és a nézők döntése alapján a biztos továbbjutók között volt Veréb Tomi, Vavra Bence, Nótár Mary és Vásáry André, míg a másik négy versenyzőnek még egyszer bizonyítania kellett.

Végül kellett a 3. élő adásból Völgyi Zsuzsinak és Király Viktornak kellett távoznia.