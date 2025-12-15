Szinetár Dóra a tudatos életmód híve: „Szeretem jól érezni magam a bőrömben”
Természetes szépség, aki egyre tudatosabban éli az életét. Szinetár Dóra sokat köszönhet a génjeinek, de azt mondja: ez önmagában nem elég ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrében.
Szinetár Dóra anyja, Hámori Ildikó kortalan szépségét örökölte. A két színésznő sok időt tölt együtt, Dóra számára ő az elsődleges példakép. A legtöbb gálára, színvonalas rendezvényre, együtt érkeznek.
Azok közé tartozik, akik pontosan tudják, hogy a külső szépség belülről fakad. Dóra éppen ezért igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy jól érezze magát a bőrében. A csodaszerekben nem hisz, ahogyan abban sem, hogy vissza lehet fordítani az idő múlását. Azonban elnézve őt, és édesanyját, erre egyelőre nincs is szüksége.
„A természetes, egészséges szépség sokáig megőrizhető” – nyilatkozta a Hot! magazinnak a színésznő.
Abban viszont nem hiszek, hogy bárkit meg lehetne fiatalítani, és ez szerintem nem is lenne jó. Úgy vélem, hogy az látszik kívül, ami belülről jön. A lelkünk állapota nagyon jól tükröződik az arcunkon.
Szinetár Dóra szerint nem mindegy, hogy mi kerül a családi asztalra
A színésznő a táplálkozás mellett gondosan ügyel arra is, hogy milyen kozmetikumokat használ. Az elmúlt években számára életfilozófia lett a tudatosság, ezért figyel arra, hogy mi kerül a családi asztalra.
Nagyon sokat lehet rontani azzal, ha rossz minőségű kozmetikai termékeket választunk. Az elmúlt években elkezdtem tudatosan figyelni a táplálkozásra, az arcápolására, az életmódra, és talán ez az első legnagyobb lépés az egészséges életmód felé is.
„Szerintem nem mindegy, hogy mi kerül a családi asztalra. Akkor vagyok nyugodt, ha tudom, hogy mi van a tányéromon, miből készült az ebéd.”
„Túl sok minden van, amire nincs ráhatásom”
Régóta tudjuk, hogy a test, lélek és szellem harmóniája az egész életünket meghatározza. Ebben a színésznő is hisz. Dóra azt vallja: ha egészség van, akkor nagy baj nem érheti az embert. Szinetár Dóra gyermeke, és családja egészségére is figyel.
„Szeretem jól érezni magam a bőrömben, és viszonylag korán rájöttem arra, hogy ennek az egyik alapfeltétele az, hogy egészség legyen. Mert ha egészséges vagyok, akkor jól is érzem magam. A másik ugyanilyen fontos szempont az, hogy akiket szeretek és akikért felelős vagyok, azok is egészségesek legyenek.”
És ha nem is tudunk minden esetben a biopiacról vásárolni vagy kiszaladni a hátsó kertbe, nőként akkor is oda kell figyelnünk arra, hogy mi kerül a tányérra.
„Túl sok minden van, amire nincs ráhatásom, ezért igyekszem tudatosan figyelni az étkezésre és a szépségápolásra. Ez azért is fontos, mert a gyerekemnek is ezt adom majd át: én vagyok az, aki példát kell, hogy mutassak neki.”
Családi hagyományok
Dóra sok mindenben hasonlít az édesanyjára, Hámori Ildikóra, akivel nagyon bensőséges a kapcsolata. Korábban is sokat mesélt az őket körül lengő harmóniáról, aminek a szellemében ő maga is neveli gyermekét.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre