Szinetár Dóra a tudatos életmód híve: „Szeretem jól érezni magam a bőrömben”

Szinetár Dóra anyja, Hámori Ildikó kortalan szépségét örökölte. A két színésznő sok időt tölt együtt, Dóra számára ő az elsődleges példakép. A legtöbb gálára, színvonalas rendezvényre, együtt érkeznek.

Szinetár Dóra és édesanyja, Hámori Ildikó, az Inspiráló Nők Gálájára is együtt érkeztek

Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin

Azok közé tartozik, akik pontosan tudják, hogy a külső szépség belülről fakad. Dóra éppen ezért igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy jól érezze magát a bőrében. A csodaszerekben nem hisz, ahogyan abban sem, hogy vissza lehet fordítani az idő múlását. Azonban elnézve őt, és édesanyját, erre egyelőre nincs is szüksége.

„A természetes, egészséges szépség sokáig megőrizhető” – nyilatkozta a Hot! magazinnak a színésznő.

Abban viszont nem hiszek, hogy bárkit meg lehetne fiatalítani, és ez szerintem nem is lenne jó. Úgy vélem, hogy az látszik kívül, ami belülről jön. A lelkünk állapota nagyon jól tükröződik az arcunkon.

Szinetár Dóra szerint nem mindegy, hogy mi kerül a családi asztalra

A színésznő a táplálkozás mellett gondosan ügyel arra is, hogy milyen kozmetikumokat használ. Az elmúlt években számára életfilozófia lett a tudatosság, ezért figyel arra, hogy mi kerül a családi asztalra.

Nagyon sokat lehet rontani azzal, ha rossz minőségű kozmetikai termékeket választunk. Az elmúlt években elkezdtem tudatosan figyelni a táplálkozásra, az arcápolására, az életmódra, és talán ez az első legnagyobb lépés az egészséges életmód felé is.

„Szerintem nem mindegy, hogy mi kerül a családi asztalra. Akkor vagyok nyugodt, ha tudom, hogy mi van a tányéromon, miből készült az ebéd.”

Dóra nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mi kerül az asztalra

Fotó: Forgács Bea/Hot! magazin/Forgács Bea

„Túl sok minden van, amire nincs ráhatásom”

Régóta tudjuk, hogy a test, lélek és szellem harmóniája az egész életünket meghatározza. Ebben a színésznő is hisz. Dóra azt vallja: ha egészség van, akkor nagy baj nem érheti az embert. Szinetár Dóra gyermeke, és családja egészségére is figyel.

„Szeretem jól érezni magam a bőrömben, és viszonylag korán rájöttem arra, hogy ennek az egyik alapfeltétele az, hogy egészség legyen. Mert ha egészséges vagyok, akkor jól is érzem magam. A másik ugyanilyen fontos szempont az, hogy akiket szeretek és akikért felelős vagyok, azok is egészségesek legyenek.”

És ha nem is tudunk minden esetben a biopiacról vásárolni vagy kiszaladni a hátsó kertbe, nőként akkor is oda kell figyelnünk arra, hogy mi kerül a tányérra.

„Túl sok minden van, amire nincs ráhatásom, ezért igyekszem tudatosan figyelni az étkezésre és a szépségápolásra. Ez azért is fontos, mert a gyerekemnek is ezt adom majd át: én vagyok az, aki példát kell, hogy mutassak neki.”