RETRO RÁDIÓ

Szinetár Dóra a tudatos életmód híve: „Szeretem jól érezni magam a bőrömben”

Természetes szépség, aki egyre tudatosabban éli az életét. Szinetár Dóra sokat köszönhet a génjeinek, de azt mondja: ez önmagában nem elég ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrében.

Megosztás
Szerző: Dombovári Edina
Létrehozva: 2025.12.15. 16:00
Szinetár Dóra Hámori Ildikó család

Szinetár Dóra anyja, Hámori Ildikó kortalan szépségét örökölte. A két színésznő sok időt tölt együtt, Dóra számára ő az elsődleges példakép. A legtöbb gálára, színvonalas rendezvényre, együtt érkeznek.

Szinetár Dóra és édesanyja, Hámori Ildikó, az Inspiráló Nők Gálájára is együtt érkeztek
Szinetár Dóra és édesanyja, Hámori Ildikó, az Inspiráló Nők Gálájára is együtt érkeztek 
Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin

Azok közé tartozik, akik pontosan tudják, hogy a külső szépség belülről fakad. Dóra éppen ezért igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy jól érezze magát a bőrében. A csodaszerekben nem hisz, ahogyan abban sem, hogy vissza lehet fordítani az idő múlását. Azonban elnézve őt, és édesanyját, erre egyelőre nincs is szüksége. 

A természetes, egészséges szépség sokáig megőrizhető” – nyilatkozta a Hot! magazinnak a színésznő. 

Abban viszont nem hiszek, hogy bárkit meg lehetne fiatalítani, és ez szerintem nem is lenne jó. Úgy vélem, hogy az látszik kívül, ami belülről jön. A lelkünk állapota nagyon jól tükröződik az arcunkon.

Szinetár Dóra szerint nem mindegy, hogy mi kerül a családi asztalra

A színésznő a táplálkozás mellett gondosan ügyel arra is, hogy milyen kozmetikumokat használ. Az elmúlt években számára életfilozófia lett a tudatosság, ezért figyel arra, hogy mi kerül a családi asztalra. 

Nagyon sokat lehet rontani azzal, ha rossz minőségű kozmetikai termékeket választunk. Az elmúlt években elkezdtem tudatosan figyelni a táplálkozásra, az arcápolására, az életmódra, és talán ez az első legnagyobb lépés az egészséges életmód felé is.

„Szerintem nem mindegy, hogy mi kerül a családi asztalra. Akkor vagyok nyugodt, ha tudom, hogy mi van a tányéromon, miből készült az ebéd.

Dóra nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mi kerül az asztalra
Dóra nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mi kerül az asztalra 
Fotó: Forgács Bea/Hot! magazin/Forgács Bea

„Túl sok minden van, amire nincs ráhatásom”

Régóta tudjuk, hogy a test, lélek és szellem harmóniája az egész életünket meghatározza. Ebben a színésznő is hisz. Dóra azt vallja: ha egészség van, akkor nagy baj nem érheti az embert. Szinetár Dóra gyermeke, és családja egészségére is figyel. 

Szeretem jól érezni magam a bőrömben, és viszonylag korán rájöttem arra, hogy ennek az egyik alapfeltétele az, hogy egészség legyen. Mert ha egészséges vagyok, akkor jól is érzem magam. A másik ugyanilyen fontos szempont az, hogy akiket szeretek és akikért felelős vagyok, azok is egészségesek legyenek.” 

És ha nem is tudunk minden esetben a biopiacról vásárolni vagy kiszaladni a hátsó kertbe, nőként akkor is oda kell figyelnünk arra, hogy mi kerül a tányérra.

„Túl sok minden van, amire nincs ráhatásom, ezért igyekszem tudatosan figyelni az étkezésre és a szépségápolásra. Ez azért is fontos, mert a gyerekemnek is ezt adom majd át: én vagyok az, aki példát kell, hogy mutassak neki.

Családi hagyományok

Dóra sok mindenben hasonlít az édesanyjára, Hámori Ildikóra, akivel nagyon bensőséges a kapcsolata. Korábban is sokat mesélt az őket körül lengő harmóniáról, aminek a szellemében ő maga is neveli gyermekét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu