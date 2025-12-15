Kökény Dani a szomszédban zajló háborúról vallott: „Felfoghatatlan, hány élet ment és megy tönkre...”

A húszéves, friss Fonogram-díjas Kökény Dani is részt vesz a közmédia karitatív, „Jónak lenni jó!” elnevezésű kampányában. Az idén tizenötödik alkalommal útnak indított adománygyűjtés ezúttal a KEGYES Alapítványon keresztül a Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja. A fiatal énekes-dalszerző számára a nehéz gyermekkor nem ismertlen, ezért is érezte fontosnak, hogy ő is segítsen. Ehhez pedig egy különleges felajánlással és egy nem mindennapi meglepetéssel készült, melyeket a minap a Duna TV „Család-barát” című magazinműsorában leplezett le.

Kökény Dani Sztárban sztár leszek!-es szereplése után sem szállt el, gyakran segít a rászorulókon

Tudja, milyen a nehéz gyerekkor: Kökény Dani szülei lemondtak az énekesről

Rólam már sokan tudják, hogy nem volt könnyű gyerekkorom; édesapámat nem ismertem, édesanyám pedig a születésemkor lemondott rólam, így a nagyszüleim neveltek fel, nehéz körülmények között. Nem volt magától értetődő, hogy zenét kezdhetek tanulni, hiszen zeneiskolába, vagy tanárhoz nem tudtam járni. Az első komolyabb lépésem a zene irányába az volt amikor egy jólelkű család felajánlott nekem egy gitárt, melyen elkezdhettem autodidakta módon tanulni

– jegyezte meg az idén, az „Ugyanaz a ház” című dalért Fonogram-díjjal is elismert énekes, aki a gyermekkori felajánlást sosem felejti el.

Elárverezi a gitárját

„Az első gitárom nagyon sokat jelentett nekem. Sajnos az a hangszer már nincs meg, de mégis nagyon jó szívvel gondolok rá vissza. Ezért is gondoltam arra, hogy a »Jónak lenni jó!« idei kampányába egy gitárt ajánlok fel. Bízom benne, hogy duplán segíthetek vele. Remélem, hogy olyan valakié lesz majd a hangszer, akinek szintén egy lépés lehet ez az álmai felé és egyben pedig a befolyt összeg a kárpátaljai gyerekeknek segíthet” – árulta el Kökény Dani.

Az új dala a béke jegyében született meg

Kökény Dani felajánlása azonban nem minden, hiszen egy igazi meglepetéssel is készül.

A »Jónak lenni jó!« 2025. december 21-i műsorfolyamában fogom bemutatni először az új »Sose feledd!« című szerzeményemet. Ez a dal nagyon fontos a számomra, a háború ellen és a béke jegyében született meg. Nagyon megérintett az, hogy a normál hétköznapjukat élő emberek élete, a háború következményeként egyik pillanatról a másikra borult fel. Kőbányán élek, ott sétálva sokszor merengek el a panelházakat látva, hogy a híradások ugyanilyen házakat mutogatnak lerombolva, lebombázva. Felfoghatatlan, hány élet ment és megy tönkre. És ez nem egy mozi, ez a valóság a szomszédból. Tényleg a legjobb szó erre, hogy felfoghatatlan

– egészítette ki az énekes-dalszerző, akinek új dalában a Magyar Állami Népi Együttes Művészeti főigazgató-helyettese, a Liszt Ferenc- és Magyarország Érdemes és Kiváló Művésze díjjal kitüntetett népzenész Pál István „Szalonna” is közreműködik csodás hegedűjátékával.