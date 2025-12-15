RETRO RÁDIÓ

Kökény Dani a szomszédban zajló háborúról vallott: „Felfoghatatlan, hány élet ment és megy tönkre...”

A friss Fonogram-díjas énekes a háború árnyoldalairól vallott. Kökény Dani, ahogy tud, segít. Most egy jótékonysági akció keretein belül adakozik a kárpátaljai gyerekeknek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 15:15
Módosítva: 2025.12.15. 16:12
kökény dani jótékonyság Család-barát Jónak lenni jó!

A húszéves, friss Fonogram-díjas Kökény Dani is részt vesz a közmédia karitatív, „Jónak lenni jó!” elnevezésű kampányában. Az idén tizenötödik alkalommal útnak indított adománygyűjtés ezúttal a KEGYES Alapítványon keresztül a Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja. A fiatal énekes-dalszerző számára a nehéz gyermekkor nem ismertlen, ezért is érezte fontosnak, hogy ő is segítsen. Ehhez pedig egy különleges felajánlással és egy nem mindennapi meglepetéssel készült, melyeket a minap a Duna TV „Család-barát” című magazinműsorában leplezett le.

Kökény Dani tudja milyen a nélkülözés.
Kökény Dani Sztárban sztár leszek!-es szereplése után sem szállt el, gyakran segít a rászorulókon 
Fotó: Mediaklikk.hu

Tudja, milyen a nehéz gyerekkor: Kökény Dani szülei lemondtak az énekesről 

Rólam már sokan tudják, hogy nem volt könnyű gyerekkorom; édesapámat nem ismertem, édesanyám pedig a születésemkor lemondott rólam, így a nagyszüleim neveltek fel, nehéz körülmények között. Nem volt magától értetődő, hogy zenét kezdhetek tanulni, hiszen zeneiskolába, vagy tanárhoz nem tudtam járni. Az első komolyabb lépésem a zene irányába az volt amikor egy jólelkű család felajánlott nekem egy gitárt, melyen elkezdhettem autodidakta módon tanulni

– jegyezte meg az idén, az „Ugyanaz a ház” című dalért Fonogram-díjjal is elismert énekes, aki a gyermekkori felajánlást sosem felejti el.

Kökény Dani autodidakta módon tanult meg zenélni.
Kökény Dani gitárja szimbolikus jelentőséggel bír Fotó: Mediaklikk.hu

Elárverezi a gitárját

„Az első gitárom nagyon sokat jelentett nekem. Sajnos az a hangszer már nincs meg, de mégis nagyon jó szívvel gondolok rá vissza. Ezért is gondoltam arra, hogy a »Jónak lenni jó!« idei kampányába egy gitárt ajánlok fel. Bízom benne, hogy duplán segíthetek vele. Remélem, hogy olyan valakié lesz majd a hangszer, akinek szintén egy lépés lehet ez az álmai felé és egyben pedig a befolyt összeg a kárpátaljai gyerekeknek segíthet” – árulta el Kökény Dani.

Kökény Dani sikert sikerre halmoz.
Kökény Dani dalok tömkelegét írta már meg fiatal kora ellenére Fotó: Mediaklikk.hu

Az új dala a béke jegyében született meg

Kökény Dani felajánlása azonban nem minden, hiszen egy igazi meglepetéssel is készül.

A »Jónak lenni jó!« 2025. december 21-i műsorfolyamában fogom bemutatni először az új »Sose feledd!« című szerzeményemet. Ez a dal nagyon fontos a számomra, a háború ellen és a béke jegyében született meg. Nagyon megérintett az, hogy a normál hétköznapjukat élő emberek élete, a háború következményeként egyik pillanatról a másikra borult fel. Kőbányán élek, ott sétálva sokszor merengek el a panelházakat látva, hogy a híradások ugyanilyen házakat mutogatnak lerombolva, lebombázva. Felfoghatatlan, hány élet ment és megy tönkre. És ez nem egy mozi, ez a valóság a szomszédból. Tényleg a legjobb szó erre, hogy felfoghatatlan

– egészítette ki az énekes-dalszerző, akinek új dalában a Magyar Állami Népi Együttes Művészeti főigazgató-helyettese, a Liszt Ferenc- és Magyarország Érdemes és Kiváló Művésze díjjal kitüntetett népzenész Pál István „Szalonna” is közreműködik csodás hegedűjátékával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu