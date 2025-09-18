RETRO RÁDIÓ

Képtelenség máshova nézni: óriásit villantott Stana Alexandra

Megmutatta bájait a gyönyörű táncosnő. Stana Alexandra nem csak a színpadon kápráztatja el az embereket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 21:00
Stana Alexandra szexi fotó tánc

A Dancing with the Stars táncosnője hihetetlen fényképpel vette le követői lábukról. Stana Alexandra legújabb fotója felrobbantotta az internetet.

Stana Alexandra
Stana Alexandra lenyűgözte követőit Forrás: MW Archív

Stana Alexandra új képet töltött fel

A táncos díva folyamatosan lenyűgözi követőit az oldalán, most felötöltött fényképén sem finomkodik, közszemlére kívánja bocsájtani kebleit fehér szűk pólójában. Követőinek nem is kell több, özönlenek a forró fotóhoz.

Gyönyörű vagy

- írta egyikük.

Káprázatos szépség

- tette hozzá valaki más.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
