„A legnagyobb harcokból születnek a legnagyobb győzelmek” – Oláh Gergő megtapasztalta a kirekesztést és az országos sikert is

Az énekes ismét megnyitotta a szívét a rajongói előtt, a szerelem, a hit és a család fontosságáról beszélt. Oláh Gergő felesége és gyerekei iránti elkötelezettsége átsüt minden szaván, miközben új szerelmes daláról is lerántotta a leplet.
A sztárénekes nem először beszél nyíltan az életéről, és arról, hogyan talál egyensúlyt a munka, a hivatás és a magánélet között. Oláh Gergő mostani gondolatai is azt mutatják, hogy számára a család és a szeretet jelenti az igazi erőforrást.
Oláh Gergőtől már megszokhattuk az őszinteséget és a nyíltságot. Nem titkolja, hogy számára a hit, a mások segítése és a család a legfontosabbak, ugyanakkor hangsúlyozza: a boldog házasság alapja a párkapcsolaton belüli egyensúly. Mint mondja, elengedhetetlen, hogy szerelmével – azaz feleségével – időt szánjanak egymásra, amikor csak ketten vannak, távol a gyerekektől, a munkától és a mindennapi stressztől. „Ez az egyik nagy titok a boldog házassághoz, a sok közül” – fejtette ki Instagramján.
Az énekes közösségi oldalán hosszú bejegyzést tett közzé, amelyben hálát adott Istennek, amiért erőt és lehetőséget kap a fejlődésre. Szavai szerint a nehézségek sokszor a legnagyobb áldásokat készítik elő, hiszen „a legnagyobb harcokból születnek a legnagyobb győzelmek”. A posztban azt is elárulta, hogy hamarosan érkezik egy új szerelmes dala, amelyről a Metropollal is beszélgetett.
Ez egy mély szerelmes dal, amiben egy ígéret lesz, a két fél egymásnak tesz ígéretet. Régóta dolgozom rajta, a tavaszi, nyári időszakom igen termékeny volt alkotás szempontjából. Nyár elején az apaságról jelentettem meg dalt, hiszen a család, a szerelem és az apaszerep témák nagyon foglalkoztatnak.
Oláh Gergő felesége és a házassága mindig kiemelt szerepet játszott az életében. A Metropolnak adott interjúban úgy fogalmazott:
Muszáj, hogy a párom legyen az első, mert így tudunk érzelmileg is biztos és harmonikus hátteret nyújtani a gyerekeinknek.
Oláh Gergő gyerekei számára az édesapa így példát mutat a szeretetben, a tiszteletben és a hitben.
Oláh Gergő családja ugyanakkor nemcsak inspiráció, hanem támasz is. Ötgyermekes apaként jól tudja, hogy felelősséggel jár a nevelés, és különösen fontos, hogy azokat az értékeket – őszinteség, alázat, tisztelet – adja át, amelyekben ő maga is nevelkedett.
Az énekes útja azonban korántsem volt könnyű, s ahogy bejegyzésében is megjegyzi, „a szintlépésig, fejlődésig sokszor kemény és nehéz korszakokon vezet át minket”. Gyerekkorában szűkös anyagi körülmények között élt, sokszor nélkülözniük kellett. Roma származása miatt már serdülőként megtapasztalta a kirekesztést, és fiatalon közmunkásként dolgozott, miután más állást nem kapott. Az áttörést az X-Faktor megnyerése hozta el 2012-ben, ami teljesen megváltoztatta az életét. Azóta a „Törj ki a csendből!” című dalával is bizonyította tehetségét, és az egyik legismertebb hazai előadóvá vált.
Házassága sem volt mindig könnyű: mély hullámvölgyeken mentek keresztül, de minden nehézséget együtt próbáltak megoldani. Ahogy lapunknak elmondta, saját bevallása szerint ezekből a helyzetekből rengeteget tanult, és erősebbé vált. Oláh Gergő példája azt üzeni: hittel, kitartással és tehetséggel a legnehezebb körülményekből is ki lehet törni. De legalább ennyire fontos az is, hogy közben soha ne feledkezzünk meg arról, kik állnak mellettünk – a párunkról, a gyerekeinkről és a családunkról.
