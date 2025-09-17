RETRO RÁDIÓ

„A legnagyobb harcokból születnek a legnagyobb győzelmek” – Oláh Gergő megtapasztalta a kirekesztést és az országos sikert is

Az énekes ismét megnyitotta a szívét a rajongói előtt, a szerelem, a hit és a család fontosságáról beszélt. Oláh Gergő felesége és gyerekei iránti elkötelezettsége átsüt minden szaván, miközben új szerelmes daláról is lerántotta a leplet.

Megosztás
Szerző: K. G.
Létrehozva: 2025.09.17. 13:30
oláh gergő intimitás szerelem család

A sztárénekes nem először beszél nyíltan az életéről, és arról, hogyan talál egyensúlyt a munka, a hivatás és a magánélet között. Oláh Gergő mostani gondolatai is azt mutatják, hogy számára a család és a szeretet jelenti az igazi erőforrást.

Oláh Gergő
Oláh Gergő elengedhetetlennek tartja, hogy feleségével kettesben töltsenek minőségi időt (Fotó: Mediaworks archív)

Oláh Gergő: „Muszáj, hogy a párom legyen az első”

Oláh Gergőtől már megszokhattuk az őszinteséget és a nyíltságot. Nem titkolja, hogy számára a hit, a mások segítése és a család a legfontosabbak, ugyanakkor hangsúlyozza: a boldog házasság alapja a párkapcsolaton belüli egyensúly. Mint mondja, elengedhetetlen, hogy szerelmével – azaz feleségével – időt szánjanak egymásra, amikor csak ketten vannak, távol a gyerekektől, a munkától és a mindennapi stressztől. „Ez az egyik nagy titok a boldog házassághoz, a sok közül” – fejtette ki Instagramján.

Az énekes közösségi oldalán hosszú bejegyzést tett közzé, amelyben hálát adott Istennek, amiért erőt és lehetőséget kap a fejlődésre. Szavai szerint a nehézségek sokszor a legnagyobb áldásokat készítik elő, hiszen „a legnagyobb harcokból születnek a legnagyobb győzelmek”. A posztban azt is elárulta, hogy hamarosan érkezik egy új szerelmes dala, amelyről a Metropollal is beszélgetett.

Ez egy mély szerelmes dal, amiben egy ígéret lesz, a két fél egymásnak tesz ígéretet. Régóta dolgozom rajta, a tavaszi, nyári időszakom igen termékeny volt alkotás szempontjából. Nyár elején az apaságról jelentettem meg dalt, hiszen a család, a szerelem és az apaszerep témák nagyon foglalkoztatnak.

Oláh Gergő felesége és a házassága mindig kiemelt szerepet játszott az életében. A Metropolnak adott interjúban úgy fogalmazott:

Muszáj, hogy a párom legyen az első, mert így tudunk érzelmileg is biztos és harmonikus hátteret nyújtani a gyerekeinknek.

Oláh Gergő gyerekei számára az édesapa így példát mutat a szeretetben, a tiszteletben és a hitben.

Kitörés a csendből

Oláh Gergő családja ugyanakkor nemcsak inspiráció, hanem támasz is. Ötgyermekes apaként jól tudja, hogy felelősséggel jár a nevelés, és különösen fontos, hogy azokat az értékeket – őszinteség, alázat, tisztelet – adja át, amelyekben ő maga is nevelkedett.

Az énekes útja azonban korántsem volt könnyű, s ahogy bejegyzésében is megjegyzi, „a szintlépésig, fejlődésig sokszor kemény és nehéz korszakokon vezet át minket”. Gyerekkorában szűkös anyagi körülmények között élt, sokszor nélkülözniük kellett. Roma származása miatt már serdülőként megtapasztalta a kirekesztést, és fiatalon közmunkásként dolgozott, miután más állást nem kapott. Az áttörést az X-Faktor megnyerése hozta el 2012-ben, ami teljesen megváltoztatta az életét. Azóta a „Törj ki a csendből!” című dalával is bizonyította tehetségét, és az egyik legismertebb hazai előadóvá vált. 

Házassága sem volt mindig könnyű: mély hullámvölgyeken mentek keresztül, de minden nehézséget együtt próbáltak megoldani. Ahogy lapunknak elmondta, saját bevallása szerint ezekből a helyzetekből rengeteget tanult, és erősebbé vált. Oláh Gergő példája azt üzeni: hittel, kitartással és tehetséggel a legnehezebb körülményekből is ki lehet törni. De legalább ennyire fontos az is, hogy közben soha ne feledkezzünk meg arról, kik állnak mellettünk – a párunkról, a gyerekeinkről és a családunkról.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu