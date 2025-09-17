„A legnagyobb harcokból születnek a legnagyobb győzelmek” – Oláh Gergő megtapasztalta a kirekesztést és az országos sikert is

A sztárénekes nem először beszél nyíltan az életéről, és arról, hogyan talál egyensúlyt a munka, a hivatás és a magánélet között. Oláh Gergő mostani gondolatai is azt mutatják, hogy számára a család és a szeretet jelenti az igazi erőforrást.

Oláh Gergő elengedhetetlennek tartja, hogy feleségével kettesben töltsenek minőségi időt (Fotó: Mediaworks archív)

Oláh Gergő: „Muszáj, hogy a párom legyen az első”

Oláh Gergőtől már megszokhattuk az őszinteséget és a nyíltságot. Nem titkolja, hogy számára a hit, a mások segítése és a család a legfontosabbak, ugyanakkor hangsúlyozza: a boldog házasság alapja a párkapcsolaton belüli egyensúly. Mint mondja, elengedhetetlen, hogy szerelmével – azaz feleségével – időt szánjanak egymásra, amikor csak ketten vannak, távol a gyerekektől, a munkától és a mindennapi stressztől. „Ez az egyik nagy titok a boldog házassághoz, a sok közül” – fejtette ki Instagramján.

Az énekes közösségi oldalán hosszú bejegyzést tett közzé, amelyben hálát adott Istennek, amiért erőt és lehetőséget kap a fejlődésre. Szavai szerint a nehézségek sokszor a legnagyobb áldásokat készítik elő, hiszen „a legnagyobb harcokból születnek a legnagyobb győzelmek”. A posztban azt is elárulta, hogy hamarosan érkezik egy új szerelmes dala, amelyről a Metropollal is beszélgetett.

Ez egy mély szerelmes dal, amiben egy ígéret lesz, a két fél egymásnak tesz ígéretet. Régóta dolgozom rajta, a tavaszi, nyári időszakom igen termékeny volt alkotás szempontjából. Nyár elején az apaságról jelentettem meg dalt, hiszen a család, a szerelem és az apaszerep témák nagyon foglalkoztatnak.

Oláh Gergő felesége és a házassága mindig kiemelt szerepet játszott az életében. A Metropolnak adott interjúban úgy fogalmazott:

Muszáj, hogy a párom legyen az első, mert így tudunk érzelmileg is biztos és harmonikus hátteret nyújtani a gyerekeinknek.

Oláh Gergő gyerekei számára az édesapa így példát mutat a szeretetben, a tiszteletben és a hitben.

Kitörés a csendből

Oláh Gergő családja ugyanakkor nemcsak inspiráció, hanem támasz is. Ötgyermekes apaként jól tudja, hogy felelősséggel jár a nevelés, és különösen fontos, hogy azokat az értékeket – őszinteség, alázat, tisztelet – adja át, amelyekben ő maga is nevelkedett.