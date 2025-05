Oláh Gergő nagyon aggódik a feleségéért: Kés alá feküdt Niki

A népszerű énekes már 19 éve van együtt szerelmével jóban és rosszban. Oláh Gergő felesége öt csodálatos gyermek édesanyja. Niki most úgy döntött, hogy bevállalja a hasplasztikát, amiről a férje társaságában a Tények Pluszban mesélt.

Oláh Gergő gyermekei, Karla, Denisz és Nolen Gergő (Fotó: Mediaworks Archív)

Oláh Gergő felesége nem volt elégedett testével

Nekem öt gyermekem van és a harmadik terhességem után a hasfalam nagyon elgyengült. Majd miután még szültem két gyereket, nagyon sok bőrfeleslegem lett. Évek óta gondolkozom rajta, hogy megműtsem, de valamiért mindig visszakoztam tőle és nem mertem bevállalni. Illetve szégyelltem is a hasamat, mert nem úgy álltak rajtam a ruhák, ahogy azt szerettem volna. De most elhatároztam ezt a döntést

– nyilatkozott őszintén a TV2 kamerái előtt Oláh Gergő felesége, akinek párja nagyon aggódott érte, de volt egy dolog, ami miatt még inkább:

„Én jobban félek attól...”

„Ez egy rutinműtét, de én inkább jobban félek attól, hogy a gyerekkel leszek este” – mesélte a műtét után nevetve Gergő, aki bevallotta, hogy imád együtt időt tölteni gyermekeivel, de azért alapvetően a gyereknevelés oroszlánrészét Niki végzi. A híresség elárulta, hogy majdnem minden öltözködésnél előjött témaként a felesége hasa, ezért jobbnak látta ő is, hogyha kedvese belevág a hasplasztikába. Ugyanis szerinte ez segíthet neki az önelfogadásban.

„Ez egy nem olyan plasztikai műtét, ami során valamit elváltoztatnának a testén vagy a természetes dolgokból természetelleneset csinálnának. Ez a beavatkozás az önelfogadáshoz picit hozzá tud járulni, illetve természetesebbnek is tűnik nekem, mint más beavatkozások” – fejtette ki véleményét Oláh Gergő. Azonban nem Niki volt az első, aki ehhez a módszerhez folyamodott, például Horváth Gréta is hasplasztikán esett át. A Farm VIP idei évadának döntőse ennek az operációnak hála rengeteg rossz emléket is el tudott engedni. Így az Oláh házaspár is abban reménykedik, hogy ez a lépés segíteni tud az ő esetükben is.

Oláh Gergő feltétel nélkül szereti feleségét olyannak, amilyen (Fotó: Markovics Gábor)

Mi lehet Oláh Gergő házasságának titka?

A népszerű énekes nemrégiben a Borssal megosztotta, hogy miként tudják fenntartani a szikrát házasságukban immár lassan két évtizede: