"Szeretnék most kitálalni!" – Oláh Gergő bántalmazott gyermekek szüleinek üzent

Sziasztok. Talán sokan nem tudjátok, hogy harmadik éve hivatalosan is dolgozom egy középiskolában, és már úgy nyolcadik éve motivációs előadásokat is tartok országszerte. Szintén középiskolásoknak, de nagyon sokszor voltam már egyetemistáknál is. Csoportfoglalkozásokat szoktam tartani. De ami a szívügyem, azok a személyes beszélgetések. Szeretnék most kitálalni!