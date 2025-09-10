Megszólalt a Hot Men Dance szívtiprója: „Mr. Grey mindig velem marad”

Évekig bűvölte el a női rajongókat. A Hot Men Dance színpada tette ismertté: ma már azonban nem a reflektorfényben, hanem a kamera mögött építi karrierjét – miközben a „magyar Mr. Grey” címke máig elkíséri.
Sokan ismerhették meg Harman Zoltánt, aki a Csajok Pasik Balaton című sorozatban és a Hot Men Dance színpadán, az egyik legemlékezetesebb előadóként táncolta végig a fellépéseket. Mostanra azonban lezárt egy korszakot: tíz év után elbúcsúzott a show-tól, és új irányba indult.
Egy nagyon jó időszak volt, a sorozat eléggé megtolta a szekeremet ismeretségi szempontból. Nem gondoltam volna, hogy ennyire. A Hot Men Dance-szel együtt elég zsúfolt hónapokat éltem, rengeteg felkészülés, fellépés, forgatás. Kívülről mindenki azt hiszi, hogy csupa csillogás, pedig nem volt mindig egyszerű. Ennek ellenére abszolút pozitív élményként gondolok rá
– mesélte Zoli a Metropolnak.
A táncot idén hagyta maga mögött, legalábbis a HMD színpadán biztosan, de új szenvedélye is lett a magyar Christian Grey-nek:
„Kerek tíz év volt, szép volt, ennyi volt. A Hot Men Dance színeiben már nem lépek fel, bár ki tudja, a jövőben lesz-e még valami. Most inkább a kamera másik oldala kezdett el csábítani. Régen is érdekelt a kreatív folyamat, és most belevágtam a fotózásba, videózásba. Ugyanazt a tüzet érzem benne, mint régen a táncban.”
A színpadi múltját persze nem felejti. Mr. Grey karaktere például annyira összenőt vele, hogy a rajongók máig így emlegetik.
Életem első műsorához választottam ezt a figurát, akkoriban a Szürke Ötven Árnyalata volt a nagy sláger. Tudtam azonosulni vele, a csalódott férfival, aki mégis dominál. Annyira rám ragadt, hogy névnapomra például Mr. Grey-es bögrét kaptam. Hiába próbáltam más szerepeket, mindig ez maradt a közönség kedvence.
Ha visszanéz régi fotókat, cikkeket, már mosolyog rajta:
„Kölyök voltam még, eléggé önkritikus vagyok, de jókat nevetek magamon. Azóta sokat változtam, megkomolyodtam, megtanultam kezelni dolgokat. A színpadhoz kell önbizalom, ami akkor még nem volt meg annyira bennem. Az évek segítettek.”
A rajongók azóta sem engedték el kedvencüket. A rajongótábora a műsor után is fennmaradt.
A Hot Men Dance-es tábor megmaradt, hiszen csak most év elején jöttem el. A sorozat után is sokan írtak, szerették a karakteremet, főleg a humorát. Hogy hányan voltak szerelmesek belém? Azt inkább nem számolnám
– nyilatkozta nevetve Harman Zoltán.
Az évek alatt sokat köszönhetett korábbi szerepeinek. Zoli pedig öt év múlva már nem a színpadon, hanem a fotózás világában szeretné, ha elismernék:
Sok mindent ennek köszönhetek, de dolgoztam is érte. Először csak magamnak fotóztam, aztán jöttek a visszajelzések, hogy ügyes vagyok, és innen már tudatosabban vettem. S hogy hol látom magam 5 év múlva? A jó válasz nem az, hogy a feleségem mögött (nevet). Inkább, szeretném, ha a szakmában is elismerést kapnék. Ez a célom.
És míg Zoli most a kamera mögött építkezik, a színpadon már egy új Mr. Grey született: Tasi Dávid, a Sztárban Sztár leszek! egykori csillaga, aki nemrég debütált, és a Ripost-nak korábban azt nyilatkozta a szerepről, hogy szexi tánccal fogja meghódítani a női szíveket.
Egy biztos: több rejlik Christian Grey álarca mögött, mint gondolnánk! A showbiznisz egyik nagy sikerű táncosa most új szenvedélyével hódít – csak ezúttal nem a reflektorfényben.
