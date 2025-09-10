Megszólalt a Hot Men Dance szívtiprója: „Mr. Grey mindig velem marad”

Sokan ismerhették meg Harman Zoltánt, aki a Csajok Pasik Balaton című sorozatban és a Hot Men Dance színpadán, az egyik legemlékezetesebb előadóként táncolta végig a fellépéseket. Mostanra azonban lezárt egy korszakot: tíz év után elbúcsúzott a show-tól, és új irányba indult.

Harman Zoltán a Hot Men Dance szívtiprója ma már más utakon jár (Kép: Instagram)

Hot Men Dance: „Kívülről mindenki azt hiszi, hogy csupa csillogás”

Egy nagyon jó időszak volt, a sorozat eléggé megtolta a szekeremet ismeretségi szempontból. Nem gondoltam volna, hogy ennyire. A Hot Men Dance-szel együtt elég zsúfolt hónapokat éltem, rengeteg felkészülés, fellépés, forgatás. Kívülről mindenki azt hiszi, hogy csupa csillogás, pedig nem volt mindig egyszerű. Ennek ellenére abszolút pozitív élményként gondolok rá

– mesélte Zoli a Metropolnak.

A táncot idén hagyta maga mögött, legalábbis a HMD színpadán biztosan, de új szenvedélye is lett a magyar Christian Grey-nek:

„Kerek tíz év volt, szép volt, ennyi volt. A Hot Men Dance színeiben már nem lépek fel, bár ki tudja, a jövőben lesz-e még valami. Most inkább a kamera másik oldala kezdett el csábítani. Régen is érdekelt a kreatív folyamat, és most belevágtam a fotózásba, videózásba. Ugyanazt a tüzet érzem benne, mint régen a táncban.”

A színpadi múltját persze nem felejti. Mr. Grey karaktere például annyira összenőt vele, hogy a rajongók máig így emlegetik.

Életem első műsorához választottam ezt a figurát, akkoriban a Szürke Ötven Árnyalata volt a nagy sláger. Tudtam azonosulni vele, a csalódott férfival, aki mégis dominál. Annyira rám ragadt, hogy névnapomra például Mr. Grey-es bögrét kaptam. Hiába próbáltam más szerepeket, mindig ez maradt a közönség kedvence.

Rajongás és szerelem

Ha visszanéz régi fotókat, cikkeket, már mosolyog rajta:

„Kölyök voltam még, eléggé önkritikus vagyok, de jókat nevetek magamon. Azóta sokat változtam, megkomolyodtam, megtanultam kezelni dolgokat. A színpadhoz kell önbizalom, ami akkor még nem volt meg annyira bennem. Az évek segítettek.”

A rajongók azóta sem engedték el kedvencüket. A rajongótábora a műsor után is fennmaradt.

A Hot Men Dance-es tábor megmaradt, hiszen csak most év elején jöttem el. A sorozat után is sokan írtak, szerették a karakteremet, főleg a humorát. Hogy hányan voltak szerelmesek belém? Azt inkább nem számolnám

– nyilatkozta nevetve Harman Zoltán.