A híres magyar tévés megdöbbentő kifakadása: „Nem szerettem műsorvezető lenni”

Holló Márta, aki korábban műsorvezetőként dolgozott, most pedig a magyar Telekomnál felel a vállalati kommunikációért arról mesélt, hogy milyen volt kiszakadni a televíziózásból és hogyan tudta ezt átvinni egy igazgatói szerepbe. Karrierje mellett pedig a családról is szó esett és elmondása szerint édesanyja példáját követi, aki szintúgy rengeteget dolgozott.

Holló Márta karrierje egy elég érdekes fordulatot vett a televíziózás után (Fotó: ATTILA TRENKA)

A műsorvezetőnek voltak konfliktusai, de egészen egyedi módon kezeli az olyan embereket, akikkel a múltban valamilyen formában nem értettek egyet. „Én elfelejtem a legtöbb konfliktusomat és ha évek múlva találkozok valakivel, akivel régen problémám volt, akkor is megörülök neki, mivel már rég elfelejtettem, hogy valamiben valaha nem egyezett a véleményünk, de nem akarok szépíteni sem” – mesélte Holló Márta a Palikék Világa című podcastben, aki rengeteg akadályt küzdött le, hogy elérjen jelenlegi helyzetéhez, de elmondása szerint nem lehet egyik pillanatról a másikra teljes fordulatot venni az életben és kellenek a nehéz helyzetek, hogy az ember elérje a céljait.

Feladatként éli meg munkáit Holló Márta

Én nem szerettem műsorvezető lenni, hanem az a feladat része volt, hogy elmondjam az információkat azoknak, akik néznek bennünket és nem azért vagyok főnök, mert szeretek az lenni, hanem az a dolgunk, hogy együtt eljussunk valahova

– vallotta be a volt műsorvezető, aki feladatának gondolja, hogy az előre haladásban ő álljon legelőre, mivel ez egy vezető szerepe.

Holló Márta gyermekei mindketten Amerikában is tanultak (Fotó: Debreczeni Zita)

Holló Márta édesanyja példáját követi az életben és próbál hasonló szülővé válni.

„Az én anyukám nagyon sokat dolgozott, egy tevékeny, dolgos, nevezhetjük „munkakutya” családnak is, ahol én felnőttem, de ez számomra természetes volt, ennek ellenére Ő a világ legjobb anyukája, tehát én egy percig nem éreztem, hogy hiányom lenne bármiből” – számolt be a műsorvezető gyermekkoráról és hozzátette, hogy ezt a mintát követi a mai napig és szerencsére a mai napig segít édesanyja, ha kell vigyázni a gyermekére.

Sajnálja, hogy a pihenést nem tudta eltanulni Holló Márta szüleitől

Egy dolgot sajnálok, hogy nem sikerült megtanulnom tőlük, hogy egy itallal a kezemben hátra dőljek és élvezzem kicsit az életet, mert ez a túlbuzgás jellemző rám a legtöbb esetben, viszont amikor a családdal lejutunk a Balatonra, akkor ki tudok kicsit kapcsolni

– árulta el a műsorvezető, hogy mikor tud lepihenni és kizárni a mindennapi sürgést az életéből. Holló Márta férjére és gyermekeire próbál ilyenkor fókuszálni és szereti teljesen elengedni a munkát, ami nem a legkönnyebb feladat a számára.