Brutál szexi: Törőcsik Franciska a vörös szőnyeget is meghódította

Bemutatták ugyanis a Hunyadi című sorozatot, ahol Törőcsik Franciska és a sorozat főszereplői is tiszteletüket tették.

2025.09.10.
Törőcsik Franciska karrierje egyre magasabb szinteket ér el; nem csak a - most már - világhírű Hunyadi című sorozatban kapott főszerepet, hanem a nagy sikerű Hogyan tudnék élni nélküled című filmben is főszerepet zsebelhetett be, melynek nemsokára elkészül a második része is.

Törőcsik Franciska
Törőcsik Franciska nemcsak csodaszép színésznő, de elképesztő tehetséges is: karrierje egyre ível felfelé Fotó: Mate Krisztian

Most azonban még a Hunyadin van a világ szeme, pontosabban most éppen Kanadáé, hiszen a Toronto Filmfesztiválon debütált a sorozat, ahol Franciska és a sorozat főszereplői is megjelentek. A színésznő elképesztően jól mutat a vörösszőnyegen, amelyről Instagramra posztolt. Ráadásul most már a kanadai nézőközönség is megtekintheti a Hunyadi című sorozatot.

A szettjét Bádé Zsófia álmodta meg: ruhája egy lazaesésű Daalarna estélyi, melyet egy Swarovski nyaklánccal dobott fel. Biztosak vagyunk abba, hogy ez tényleg csak a kezdet, és Törőcsik Franciska egyre többször fog feltűnni a filmvásznon és a képernyőkön egyaránt.

 

