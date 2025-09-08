Tragédia: Szívroham végzett a népszerű birkózóval, nem sokkal a mérkőzés után

Jonathan Echevarria 39 éves korában hunyt el.
A birkózó, akit Jaka néven ismertek a rajongók, tragikus módon szívrohamban hunyt el, mindössze egy héttel azután, hogy utoljára a ringbe lépett.
A birkózás világa gyászolja Jonathan Echevarriát, aki tragikus módon, mindössze 39 éves korában vesztette életét. Echevarria leginkább az EVOLVE birkózó szövetségben töltött pályafutásáról vált ismertté. Utolsó mérkőzésére augusztus 31-én került sor: mindössze egy héttel azután, hogy Floridában, a Boca Raton Pro Wrestling eseményen ringbe lépett, végzetes szívrohamot kapott - írja a The Sun.
A TNA kiemelkedő birkózója, Mike Santana az Instagram-történetében így írt: „Teljesen összetörtem.”
Egy rajongó az X-en azt írta: „Nyugodj békében, Jonathan Echevarria, alias Johnny Mangue / Jaka, az egyik legviccesebb ember, akivel valaha találkozhattál. Nyugodj békében.”
