Tragédia: Szívroham végzett a népszerű birkózóval, nem sokkal a mérkőzés után

Jonathan Echevarria 39 éves korában hunyt el.

Szerző: Metropol
2025.09.08.
A birkózó, akit Jaka néven ismertek a rajongók, tragikus módon szívrohamban hunyt el, mindössze egy héttel azután, hogy utoljára a ringbe lépett.

Szívrohamban halt meg a világhírű birkózó
Szívrohamban halt meg a világhírű birkózó / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Szívroham végzett a világhírű birkózóval

A birkózás világa gyászolja Jonathan Echevarriát, aki tragikus módon, mindössze 39 éves korában vesztette életét. Echevarria leginkább az EVOLVE birkózó szövetségben töltött pályafutásáról vált ismertté. Utolsó mérkőzésére augusztus 31-én került sor: mindössze egy héttel azután, hogy Floridában, a Boca Raton Pro Wrestling eseményen ringbe lépett, végzetes szívrohamot kapott - írja a The Sun.

Világszerte özönlöttek a tisztelgő üzenetek az elhunyt Echevarria, közismertebb nevén „Jaka” emlékére.

A TNA kiemelkedő birkózója, Mike Santana az Instagram-történetében így írt: „Teljesen összetörtem.”

Egy rajongó az X-en azt írta: „Nyugodj békében, Jonathan Echevarria, alias Johnny Mangue / Jaka, az egyik legviccesebb ember, akivel valaha találkozhattál. Nyugodj békében.

 

 

