Elhunyt a legendás pankrátor, biciklizés közben gázolta el egy autó

63 éves korában elhunyt Mike Raybeck, ismertebb nevén Maxx Justice, aki korábban Mike Diamond néven is birkózott. A tragédia május 16-án történt, amikor Raybecket biciklizés közben elütötte egy jármű Chabot College közelében, hazafelé tartva a munkahelyéről.

Raybeck a 90-es években és a 2000-es évek elején volt aktív, karrierje nagy részét az All Pro Wrestling (APW) kötelékében töltötte, de WWE-ben is megjelent párszor.

Az APW mély fájdalommal értesült az alapító tag, Mike Raybeck, más néven Maxx Justice vagy Mike Diamond haláláról

– írta az APW hivatalos gyászjelentésükben.

Ötszörös APW Universal-bajnokként Raybeck meghatározó alakja volt a kaliforniai független birkózásnak. Az ikonikus Border Patrol csapatot pedig Michael Modest oldalán alapította, és pályafutása során Mexikóban, Japánban, valamint a mai WWE és WCW színeiben is megfordult. Szereplése a Beyond the Mat dokumentumfilmben is emlékezetes maradt.

A hírekre reagálva Tony Fury pankrátor is elbúcsúzott barátjától, és egyben egykori harcos társától. Nyilatkozatában szerencsésnek nevezte magát, hiszen együtt edzhetett Raybeckkel az APW kezdeti éveiben.

A birkózástól visszavonulva Raybeck Hayward városában dolgozott karbantartóként.

Raybeck, aki 2009. március 16. óta volt a városnál dolgozott, pénteken egy kerékpáros balesetben vesztette életét a Chabot College közelében. Munkahelyéről hazafelé menet elütötte egy jármű, miközben gyógyszerekért ment

– emlékezett rá főnöke, Dan Megalis.

A városi tanács május 13-i ülését egyperces néma csenddel és félárbócra eresztett zászlókkal kezdte tiszteletének jeléül – írta a Mirror.